Apprendre à croiser le fer, ou l'art de l'escrime

Dans l'univers des récits d'aventure et de bravoure, l'escrime occupe une place de choix, évoquant images de duels au crépuscule et escapades extraordinaires. Cette discipline, souvent enveloppée dans le manteau de la fiction, évoque des silhouettes héroïques, armées de l'épée ou du pistolet, vêtues de bottes, de gants et coiffées de chapeaux ornés de plumes. Pourtant, la frontière entre le mythe et la réalité demeure floue.