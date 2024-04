2 mois de festivités pour les Rencontres du 9e Art d'Aix-en-Provence 

Le festival, gratuit et accessible à tous, tend à dépasser le cadre traditionnel d'un salon de dédicaces en faisant la part belle aux artistes. Ils sont directement inclus dans l'organisation de la programmation et ont la liberté d'inviter d'autres créateurs. Cette année, plus de 40 d'entre eux ont accepté de participer et conçu des projets communs :

Anne Defréville, Alex Less, Antonin Louchard, Aurélien Gleize, Aurélien Maury, Christophe Bataillon, Benoît Carbonnel, Brecht Vandenbroucke, Clément Baloup, Christopher, Didier Zuili, Didier Tarquin, Domas, Élodie Lascar, Farah Kfoury, Frédéric Coché, Isa Denis, Jakob Hinrichs, Jean-Christophe Chauzy, Jérôme Puigros-Puigener, Jihad Khatib, Julien Neel, Katia Fouquet, Lake Nicolas, Laure Ibrahim, Lisa Lugrin, Louka Butzbach, Lukas Verstraete, Marion Mousse, Martha Verschaffel, Michèle Standjofski, Nathalie Saoud, Nils Bertho, Philippe Derik, Ptit Marc, Ralph N. Chbeir, Rémi Torregrossa, Sandra Aboujaoudé, Sae Youn Koh, Simon Van Liemt, Sophie Darcq, Sophie Guerrive, Thomas Azuélos, Xavier de Kepper.

Les festivités ont débuté le 30 mars, avec le Manège d'Andréa, une création de François Delarozière mêlant les univers de Jules Verne et Léonard de Vinci, qui sera visible Place François Villon jusqu'au 14 avril.

Plus de 10 expositions originales seront réparties à travers la ville et au-delà. Elles mettront en avant les œuvres de Jérôme Puigros-Puigener, Nicolas Kéramidas, Ptit Marc, Frédéric Coché, Brecht Vandenbroucke, Xavier De Kepper, Antonin Louchard, Philippe Derik et Nils Bertho.

Un « Village Graphique » de 350 m2 s'établira au sein de la Cité du Livre, offrant aux artistes un espace hors du commun pour présenter leur travail de manière innovante.

En parallèle, le Festival des Rencontres du 9e Art s'aligne sur la Biennale d'Art et de Culture d'Aix-en-Provence, qui aura lieu du 6 avril au 29 juin 2024, et bénéficie exceptionnellement de l'accès au couvent des Prêcheurs, fermé au public depuis de nombreuses années.

Un week-end « Pop Up » sera organisé les 13 et 14 avril 2024, avec au programme : expositions éphémères, performances, ateliers en tout genre, théâtre de rue, concerts, concerts dessinés, rencontres et dédicaces avec les plus de 40 artistes invités.

Enfin, le projet Beyrouth ya Beyrouth s'intègre dans l'initiative de la Biennale visant à créer un échange culturel annuel avec un pays étranger. Après le Japon, le Liban est à l'honneur, avec un focus particulier sur la nouvelle scène graphique libanaise, mise en avant avec l'aide de l'autrice libanaise Michèle Standjofski.

Pour plus de détails, et pour découvrir l'ensemble du programme et des rencontres prévues, rendez-vous sur le site de l'événement.