Oubliez Poudlard et Gryffondor : entrez à l'Académie Cultissime

Cultissime dépasse le concept traditionnel de festival pour embrasser une véritable communauté de partage et de découverte. Loin d'être une simple invitation, c'est une porte ouverte à l'engagement au sein de l'Académie Cultissime, accessible gratuitement.

Chaque participant trouvera ainsi sa place, s'identifiera à une des maisons proposées, chacune dotée d'une identité propre, d'un blason distinctif et d'un mentor dédié, parmi lesquels Victor Dixen rejoint Bernard Werber, Clémentine Beauvais et Alain Ayroles pour guider et inspirer les membres.

L'Académie joue un rôle crucial dans l'attribution des quatre prestigieux prix de Cultissime qui seront décernés le 27 septembre à Angers, couvrant le Livre, la Bande Dessinée (incluant Comics et Manga), la Réédition et l'Adaptation (cinéma, série ou jeu vidéo). Le processus de vote repose sur une approche novatrice qui distingue les professionnels des métiers concernés et le grand public, chacun contribuant de manière équivalente à la sélection finale.

Outre ses fonctions de vote, l'Académie promet une expérience communautaire enrichissante, avec la création de clubs de lecture, groupes de discussion, jeux en ligne et accès à des informations exclusives, le tout façonné par les membres eux-mêmes sous la guidance de leurs mentors et de l'équipe Cultissime.

En soutien à cette initiative, l'Académie offre également des contreparties pour ceux qui souhaitent contribuer financièrement, incluant des livres dédicacés, des accès prioritaires, des réservations spéciales et des invitations à des soirées exclusives.

Avec l'appui de la Région Pays de la Loire et de la Ville d’Angers, le festival Cultissime prendra ses quartiers dans l’écrin historique des Hospices Saint-Jean, comprenant le Grenier Saint Jean et le Musée Jean Lurçat, trésors du patrimoine gothique riches en histoire.

L’événement proposera une programmation variée incluant expositions, conférences destinées aux connaisseurs comme au grand public, des joutes verbales pleines d’esprit et une multitude d'activités pour tous les âges. Le festival donnera également un coup de projecteur sur des œuvres cinématographiques, des séries et des jeux vidéo tirés de grands classiques de la littérature, encourageant ainsi la découverte et le plaisir de la lecture.

L'Association Cultissime, fondée fin 2022, se consacre à la promotion du plaisir de lire auprès d'un large public. Inspirée par Hermione Granger, qui a démontré le pouvoir de la lecture, l'équipe de Cultissime, dirigée par Phalène de La Valette, ancienne créatrice et rédactrice en chef du Point Pop, est composée de talents issus de toute la France, unis dans leur mission de célébrer la culture pop avec le sérieux qu'elle mérite.

