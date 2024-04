Cédric Nicolas-Troyan apposera La Marque jaune sur les écrans

Après Gaston Lagaffe, Tintin ou encore Ducobu, la bande dessinée belge pourrait afficher de nouveaux personnages sur les grands écrans, et non des moindres. Les compères Blake et Mortimer sont ainsi au cœur d'un projet, avancé par la société de production Belga Films et son PDG Patrick Vandenbosch, « ravis d'embarquer pour ce voyage cinématographique », d'après ce dernier.

Le réalisateur français Cédric Nicolas-Troyan sera derrière la caméra, après Le Chasseur et la Reine des Glaces (2016) et Kate (2021), tandis que le scénario est confié à Jan Kounen (Le Vol des cigognes, Mon cousin) et Jay Ferguson, indique Deadline.

Selon les producteurs, « les fans peuvent s'attendre à un spectacle cinématographique, qui apportera à La Marque jaune un nouveau chapitre, intelligent, divertissant et visuellement inventif, qui captivera une large audience ».

Les murs de la City ne résonnent plus que des incroyables exploits de la « Marque Jaune ». Ce mystérieux criminel multiplie les actions spectaculaires : raid contre la banque d'Angleterre, vol du Gainsborough de la National Gallery, et même vol de la couronne royale d'Angleterre... Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Son audace va jusqu'à prévenir à l'avance la police du lieu de l'accomplissement de ses forfaits, ridiculisant à chaque fois un peu plus Scotland Yard. – Résumé pour La Marque jaune

La production du long-métrage doit démarrer à l'automne prochain.

Une arlésienne de l'adaptation

Malgré le succès des albums Blake et Mortimer, vendus à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde entier, les deux aventuriers britanniques n'ont jamais investi le grand écran. Du vivant d'Edgar P. Jacobs, le réalisateur Michel Marin avait plaidé auprès de l'auteur pour qu'il autorise une adaptation avec Pierre Vernier et Yves Brainville dans les rôles-titres.

Au début des années 2000, un nouveau projet émerge, avec un budget conséquent, avec le réalisateur James Huth et les acteurs Rufus Sewell et Hugh Bonneville impliqués. En 2008, l'Espagnol Álex de la Iglesia récupère le dossier, avec Kenneth Branagh, David Thewlis et John Malkovich dans les rôles de Blake, Mortimer et Olrik. Faute de financement, cette autre tentative est à son tour délaissée.

En dehors du cinéma, le titre a eu plus de chance. Dans les années 1950, il est adapté en feuilleton diffusé à la radio, puis en 1956, en disque. Dès 1988, il devient un jeu vidéo d'action pour ordinateurs et nourrit, à la fin des années 1990, le scénario de deux épisodes de la série animée Blake et Mortimer.

Photographie : La Marque jaune, d'Edgar P. Jacobs (Éditions Blake et Mortimer/Dargaud)