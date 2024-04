Terres de Paroles 2024 : “Dans le bain du monde”

Littérature et musique s’invitent du 1er au 8 juin dans tout le département de la Seine-Maritime et nous plongent dans le bain du monde avec des rencontres, des ateliers, des spectacles et des concerts uniques ! Retrouvez le village littéraire à l’abbaye de Jumièges mais également une journée manga inédite.

Désormais ancré en juin, Terres de Paroles opère sa mue d’été, or pour célébrer les beaux jours, nul autre écrivain n’était mieux indiqué que Christian Bobin. À la fois prolixe et discret, l’auteur du Très-Bas savait faire ressentir à ses lecteurs la joie des petites choses qui nous entourent et ce sont ces petites choses que nous voulons partager avec vous...

Le festival illustre la politique culturelle départementale en matière de lecture publique mais c’est aussi l’endroit de toutes les libertés, le texte est roi, murmuré, chanté, interprété et nous ouvre tous les possibles.

En 2024, le festival explore de nouveau les liens entre les champs de la littérature et de la musique, dans un amour partagé pour les mots. Un grand rendez-vous, chaque année, à Jumièges qui sera l’occasion de retrouver, en mode festif et convivial, les auteurs et autrices que l'on apprécie. Du 1er au 8 juin 2024, on plongera donc Dans le bain du monde, opérant « une mue d'été », précise Patrick Teissère, Vice-Président du Département de la Seine-Maritime.

En charge de la Culture, la lecture publique, le Patrimoine Et la Coopération décentralisée et Président de l’EPCC Terres de Paroles - Seine-Maritime - Normandie, il présente la manifestation comme « l'un des outils de la politique culturelle départementale en matière de lecture publique mais c'est aussi l'endroit de toutes les libertés, le texte est roi, murmuré, chanté, interprété et nous ouvre tous les possibles ».

Le festival Terres de Paroles offrira cette année encore de grands rassemblements qui vous feront lever les yeux au ciel et vous mettront des étoiles dans la tête.

Les prix Premières Paroles seront à l'honneur : 6 premiers romans, 37 comités de lecture sur le territoire donc plus de 400 lectrices et lecteurs qui voteront en mai prochain après avoir rencontré les autrices et auteurs. C’est VLEEL, partenaire du prix qui anime ces échanges. Fin juin, remise du Prix (Médiathèque de Oissel). Depuis la rentrée, c’est au tour des collégiens de participer à la 2ème édition du Prix version jeunesse (10 établissements).

On retrouvera dans ce dossier l'ensemble des articles autour de l'événement, et la programmation pour juin prochain, à cette adresse.