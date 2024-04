Droit à l'avortement, contraception : “Notre corps nous appartient

Au MLF, le droit à l’avortement libre et gratuit et la lutte contre le viol ont été parmi les premiers grands thèmes d’action. 20 novembre 1971, première manifestation publique du MLF.

Quand le MLF commence l’action pour le droit à l’avortement et à la contraception à l’été 1970, l’avortement est toujours interdit en France par une loi de 1920 qui l’a criminalisé. Mais en 1967, la loi Neuwirth légalise la contraception. Les décrets d’application viendront deux ans plus tard.

Le 20 novembre 1971, le Mouvement de libération des femmes manifeste pour la première fois dans la rue. L’initiative est nationale, internationale et historique. Plus de 4 000 personnes défilent avec des banderoles et des cartons qui exigent : « Pas de lois sur nos corps », « Abolition des lois contre l’avortement », « Avortement libre et gratuit pour toutes », « Nous aurons les enfants que nous voulons ».

« C’était pour moi un acte militant important, mais j’étais persuadée que [ces femmes] n’arriveraient pas à mobiliser suffisamment. Par chance, je me suis trompée. Ça a pris très vite. Je ne pensais pas les femmes si courageuses. En 1973, on était encore dans l’utopie que tout était possible. Et sur ce sujet-là, l’Histoire nous a donné raison. » Anne Wiazemsky, L’Obs, 5 juillet 2017

En 1974, Simone Veil défend au parlement la loi libéralisant l’interruption volontaire de grossesse qui sera votée en 1975.

En quelques dates

6 octobre 1979, manifestation pour la reconduction de la loi Veil L’usine est aux ouvriers, l’utérus est aux femmes, la production du vivant nous appartient.

Avril 1989, l’Alliance des Femmes manifeste pour défendre le droit à l’avortement... à Rome.

À l’appel du Mouvement des femmes, rejoint par des organisations et des partis politiques de gauche, plus de 50 000 personnes à Paris pour la reconduction de la loi autorisant l’IVG.

« En France, pas plus qu’en Europe, en Occident ou dans aucune des démocraties dites avancées, il n’y aura de justice ou de liberté pour les femmes tant que la procréation ne sera pas inscrite dans le Droit. Un droit universel et non un devoir ou une prescription, un droit affirmatif — dont le droit à l’avortement ferait évidemment partie — de toutes les femmes du monde à la procréation et à la libre disposition de leur corps. » Antoinette Fouque, Lettre de l’AFD n° 1, mars 1994.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

