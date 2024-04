Festival : la guerre et la paix au Château de La Roche-Guyon

Professeur à l’École normale supérieure Paris-Saclay et auteur de l'ouvrage Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale en 2023, Wieviorka sera au centre d'un rassemblement d'une trentaine d'écrivains français et internationaux de divers genres littéraires, orchestré par la commissaire du festival, Hella Faust.

En plus, le festival introduit un Prix des lecteurs, collaborant avec des bibliothèques, médiathèques, foyers ruraux, et communes du Val d’Oise, des Yvelines, et de l’Eure.

Le thème Guerre et Paix résonne avec le contexte géopolitique actuel, rappelant que la paix n'est pas éternelle et que les leçons de la Seconde Guerre mondiale demeurent pertinentes. Le festival souhaite explorer ces récits à travers des voix variées, reconnaissant que, bien que les faits historiques restent constants, leurs interprétations varient selon les perspectives culturelles et géographiques.

Le Château se Livre, édition 2023 - © Château LRG / Planche de la Bande Dessinée La Dame de La Roche (Jarjille Éditions).

Le Château se Livre vise à offrir une programmation riche et variée, reflétant l'esprit des Lumières qui a marqué le Château grâce à la duchesse d’Enville. En croisant les disciplines, le festival aspire à stimuler la réflexion, encourager les rencontres, et favoriser le débat. Les festivaliers auront l'opportunité de participer à des rencontres, tables-rondes, conférences, et séances de dédicaces avec des auteurs de différents genres, y compris la bande dessinée et la poésie.

La nouveauté de 2024, le Prix des lecteurs, permettra aux participants de voter pour leur ouvrage préféré parmi une sélection de quatre livres, avec une cérémonie de remise des prix prévue le 6 juillet 2024 en présence des auteurs nominés.

Crédits photo : Olivier Wieviorka © Bruno Klein