La 5e Rencontre du Parlement des Écrivaines Francophones à Montréal

Cette réunion posera des questions jugées cruciales, telles que la signification de l'écriture en français, ses destinataires, et ses défis dans divers contextes francophones. Le thème central, « La Francophonie au féminin : un espace à inventer », incitera les participantes à réfléchir sur la notion de francophonie du point de vue féminin.

Les activités, incluant des tables rondes, des lectures, ainsi qu’un spectacle et un concert littéraires, se tiendront en plusieurs lieux prestigieux de Montréal : l’Hôtel 10, l’Université de Montréal, la Salle Joseph-Rouleau, les Archives de BAnQ, et les librairies Gallimard et Le Port de tête.

Une vingtaine d’écrivaines, membres du PEF, participeront à l’événement. Les écrivaines québécoises : Nicole Brossard, Denise Desautels, Louise Dupré, Carole Fréchette, Lise Gauvin, Émeline Pierre, Diane Régimbald. Une douzaine d’autres viendront de l’extérieur du Québec : Marie-Rose Abomo-Maurin (France/Côte d’ivoire), Marijosé Alie (Martinique), Muriel Augry-Merlino (France), Safiatou Ba, (Washington/Mali), Geneviève Damas (Belgique), Sedef Ecer (France/Turquie), Nadia Essalmi (Maroc), Hyam Yared (Liban), Madeleine Monette (New-York), Cécile Oumhani (France/Tunisie), Émilie Turmel (Nouveau-Brunswick), Faouzia Zouari (France/Tunisie).

Le soutien de partenaires clés tels que le Gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, l’Organisation internationale de la francophonie, et plusieurs autres institutions a été crucial pour la réalisation de cette rencontre.

Le Parlement des Écrivaines Francophones, créé à l’initiative de Faouzia Zouari en 2016, vise à affirmer la présence féminine dans la littérature francophone, à promouvoir un « écrire-ensemble » et à faciliter un échange d'idées et d'expériences littéraires entre femmes de différents horizons, enrichissant ainsi le dialogue Nord-Sud et offrant un espace où les femmes peuvent exprimer leur perspective sur les enjeux contemporains.

Sa première session s’est tenue à Orléans, les 26, 27 et 28 septembre 2018, en présence de quelque 70 écrivaines des cinq continents, rassemblées pour échanger et débattre sur la condition des femmes dans le monde ainsi que de leur place sur la scène publique et politique. Son premier acte a sonné comme un engagement : la rédaction du manifeste des écrivaines francophones « Liberté, égalité, féminité ».

Constitué en Association depuis 2020, il est marrainé par la mairie d’Orléans et soutenu par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ainsi que la journaliste et écrivaine Leïla Slimani, représentante personnelle du président de la République Française pour la Francophonie.

