À Saint-Tropez, les Mémoires du futur d'Enki Bilal

Cet événement hors les murs promet une exploration profonde des visions futuristes et des réflexions sur l'humanité et le temps, typiques de l'œuvre de Bilal.

Cette exposition à Saint-Tropez ne se contente pas de présenter des œuvres d'art, mais entend proposer un regard sur la complexité de la vie sur notre planète à travers le prisme d'Enki Bilal, capturant des moments de quiétude comme de chaos, et offrant une réflexion sur les actions humaines.

Saint-Tropez enrichit ici son histoire artistique débutée au XXe siècle avec des peintres comme Henri Matisse, Pierre Bonnard, et Henri Manguin.

Agence Artcurial Culture.

Enki Bilal, né en 1951 à Belgrade et installé en France dès l'âge de 10 ans, est reconnu pour ses contributions majeures à la bande dessinée et à l'illustration, abordant des thèmes comme la politique, la technologie et les perspectives futures de l'humanité. Ses narrations visuelles, souvent ancrées dans la science-fiction, explorent le temps et la mémoire. Il s'est fait connaître dans les années 70 avec la revue Pilote et a par la suite collaboré étroitement avec Pierre Christin.

En 1980, il lance la trilogie Nikopol, et en 1987, il remporte le premier prix au Salon International de la Bande Dessinée à Angoulême. Suivent d'autres œuvres marquantes comme La Tétralogie du Monstre en 1998 et la série Bug, dont le deuxième volume paraît en 2019.

En plus de la bande dessinée, Bilal a étendu son talent au cinéma, au théâtre et à l'opéra. Il a travaillé sur les décors du film La vie est un roman d'Alain Resnais et a conçu la créature Molasar pour La Forteresse noire de Michael Mann. Il a également participé à la création graphique pour Le Nom de la rose de Jean-Jacques Annaud et a dessiné les décors et costumes pour l'opéra Roméo et Juliette de Prokofiev.

Ses œuvres ont été exposées dans des institutions prestigieuses telles que le musée du Louvre et le musée des Arts et Métiers, et il a été invité à exposer dans des villes internationales comme New York, Belgrade, Sarajevo, New Delhi, Pékin et Tokyo.

En 1989, il réalise son premier film, Bunker Palace Hôtel, suivi par Tykho Moon en 1996 et Immortel ad vitam en 2004. En 2019, il est membre du jury au Festival de Cannes présidé par Alejandro González Iñárritu.

