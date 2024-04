À Angoulême, le Musée de la BD se réorganise

Inauguré en 1990 par le ministre de la Culture Jack Lang, le Centre national de la bande dessinée à Angoulême s'intégrait à l'époque dans le cadre des grands travaux voulus par le président de la République, François Mitterrand.

Le choix de la cité charentaise s'explique facilement, puisqu'un festival consacré au 9e art s'y déroule chaque année... Le Musée de la BD, mais aussi une bibliothèque et un centre d'imagerie numérique se trouvent alors au sein de ce Centre, le fameux « Vaisseau Moebius » aux angles futuristes.

Un musée à l'étroit

En 2009, le Musée de la BD, « à l'étroit dans ses murs », selon la Cité, quitte les murs de cette dernière. Il se retrouve au sein des Chais Magelis, de l'autre côté de la Charente. De son côté le Centre national de la BD fusionne avec la Maison des auteurs, pour prendre officiellement la dénomination de Cité internationale de la bande dessinée et de l'image.

Au sein des Chais Magelis, un parcours permanent se déroule, sur 1700 m2. À l'origine conçu pour préserver et présenter les planches originales offertes par les auteurs invités au FIBD - et alors exposées au musée des Beaux-Arts de la ville -, le Musée a acquis 8000 planches et dessins originaux, à 80 % francophones, en 2009.

Quatre sections rythment l’exposition permanente : les grands anciens, de 1833 à 1920, l’âge d’or jusqu’au milieu des années 1950, puis le passage à la bande dessinée adulte jusqu’aux années 1980, enfin la période contemporaine, marquée par la bande dessinée d’auteurs et l’explosion des mangas. - Cité de la BD

La collection de planches originales du Musée de la BD serait aujourd'hui la deuxième plus importante au monde, selon l'institution...

Une ambition internationale

Avec 20.000 planches originales et 250.000 imprimés au sein de sa bibliothèque patrimoniale, le Musée de la bande dessinée a largement de quoi émerveiller les visiteurs. Une politique d'acquisition a permis de faire grandir les collections, avec l'entrée, ces deux dernières années, de « 7400 pièces, planches et dessins originaux, d’auteurs émérites tels qu’Annie Goetzinger, François Bourgeon, Edmond Baudoin, Winshluss, Julie Doucet ».

Vincent Eches, directeur de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image depuis juin 2022, entend faire du Musée une adresse à la renommée internationale, en ouvrant plus largement le parcours permanent de visite à la diversité du 9e art.

Ainsi, ce parcours ne présente aujourd'hui que 3 % des planches conservées, tandis que la présentation chronologique n'est plus à la hauteur « des promesses que l’idée d’un musée de la bande dessinée peut faire naître » dans l'esprit des visiteurs.

Il y a quelques jours s'est ouvert une période de 22 mois de refonte, jusqu'en juin 2026, laquelle impliquera plusieurs experts du 9e art. Le nouveau parcours inclura un angle géographique, pour montrer la BD d'autres horizons, mais aussi pédagogique, à la découverte des métiers, ou encore une ouverture vers d'autres métiers de l'image, comme l'animation et le jeu vidéo. Des dispositifs numériques seront aussi intégrés à la structure.

En attendant, des expositions temporaires restent prévues, à commencer par « Les Trésors des collections de la Cité », sous le commissariat de Jean-Pierre Mercier, à partir de juin 2024, mais aussi « MARVEL, super-héros & co », sous le commissariat de Xavier Fournier et Jean-Philippe Martin, du 25 juin 2024 au 4 mai 2025.

Pour les plus jeunes, les Éditions Biscoto (du 12 juin au 10 novembre 2024) et Kid Paddle (du 6 juillet 2024 au 10 mars 2025) réservent quelques surprises. Avant, à partir du mois de janvier 2025, un événement centré sur la science-fiction, sous le commissariat de Lloyd Chery et Julie Sicault-Maillé...

Photographie : Salle de l'exposition Parodies au Musée de la bande dessinée (2011) (ID Number THX 1139, CC BY 2.0)