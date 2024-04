Passeurs de livres : réconcilier Nature et Humanité

Toute manifestation s’incarne, en premier lieu, à travers l’affiche qui la précède. Patricia Duvernet, graphiste pour le Groupe Socom et artiste peintre de formation, se trouve au cœur du processus créatif pour la conception de celles du Festival depuis trois ans. Issue d’une famille d’artistes et forte d’une formation spécialisée dans la chaîne graphique, elle manipule couleurs et concepts avec une habileté qui lui vient autant de l’enseignement que de ses dispositions innées.

« Pour la première édition en 2022, j’ai été sollicitée à la dernière minute », nous raconte-t-elle, avec un défi de taille à relever : concevoir une affiche qui réponde urgemment aux attentes de l’événement et celles de la municipalité. « Le thème était “Étrange, étranger”, pour illustrer le lien entre les livres et les sciences sociales. »

Le visuel devait capturer l’essence de la ville d’Alès, tout en exprimant cette identité spécifique de cette manifestation sans précédent. Elle opta alors pour un livre ouvert sur un arrière-plan évoquant les hauteurs de la ville, utilisant des teintes de bleu pour harmoniser avec le logo du festival. Le résultat dut convaincre, puisqu’en 2023, la voici de nouveau en proie aux affres de l’incarnation, cette fois pour illustrer la “Beauté” — sujet des plus complexes.



Pour un jeune festival, dont l’identité doit encore s’intégrer au paysage culturel de la ville autant que séduire les habitants, le choix d’un œil déposé au-dessus d’un ouvrage ouvert suscita de nombreuses réactions — les unes conquises, les autres dubitatives. « Pour gagner en notoriété et convaincre le public, je redoutais d’être allée trop loin », nous assure l’artiste.

Et pour autant, on lui a remis les clefs pour 2024, « preuve, peut-être, que mon travail plaît », plaisante-t-elle. « Ou que les deux précédentes contributions ont su marquer les esprits suffisamment. »

Cette année, c’est donc la rencontre entre fiction et recherche que portera le Festival, avec plus de 80 éditeurs présents. Un parcours qu’encadreront Geetanjali Shree (également marraine du salon) et Philippe Descola, les deux Grands Témoins — la première en fiction, le second en anthropologie. Et d’autres encore, comme le philosophe Philippe Guitton et la journaliste Hélène Ferrarini. Le programme complet est à découvrir à cette adresse.

Cela nécessitait une représentation tout à la fois évocatrice et symbolique. « Conserver le livre ouvert préserve la continuité d’avec les années passées : mais les Passeurs de livres n’est pas un salon du livre ordinaire, de part la programmation qu’il propose », insiste Patricia Duvernet. « Afin de raconter graphiquement des rencontres autour des sciences humaines, avec le sujet choisi pour 2024, j’ai souhaité tout d’abord ancrer l’événement dans un paysage, un territoire. Une représentation de la nature. »

Le décor choisi reflète un lieu paisible, sans constructions ni bâtiments : placé sous le ciel de l’aube ou du crépuscule, « il évoque avant tout le calme et l’introspection », reprend-elle. À ce titre, la personne assise à côté d’une tente, se distingue par l’emploi du violet comme une note colorée particulière, une marque bien humaine mais s’intègre pleinement à l’ensemble : « Plutôt douceur que confrontation. Une fois encore, ne pas opposer nature et humanité, mais les concilier. Les harmoniser », insiste-t-elle.

« L’environnement lui-même aura quelque chose de familier pour les habitants d’Alès, ce sont des massifs que l’on pourrait retrouver autour de la ville, comme nos chères Cévennes », affirme la graphiste. « L’ambiance a quelque chose d’automnal, mais c’est la palette de couleurs découlant de l’heure, peu après le lever du soleil, ou peu avant le coucher, qui l’induit. À l’aube d’une époque ou le crépuscule d’une autre. »

Et Patricia Duvernet de conclure : « Cela a surtout quelque chose d’apaisant pour qui la regardera — faisant écho à cette volonté de rapprocher. » Et de la sorte, toucher un public aussi large que possible, en restant fidèle à l’esprit des lieux et de l’événement.