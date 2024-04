D’un regard l’autre, un cycle de littérature et cinéma à Montpellier

Le cycle Littérature et Cinéma proposé par Evelyn Prawidlo et animé par Vincent Deville, Marie-Pierre Soriano, Camille Thomine et Magali Wiéner. Cinq rendez-vous sont prévus au cours de la manifestation.

Dimanche 12 mai – 18h

J'ai tiré sur Andy Warhol, d’Ovidie. 52 mn. ARTE France et Magneto Presse. Rencontre avec Ovidie, réalisatrice, journaliste, auteure.

La vie de Valérie Solanas, qui manqua de peu de tuer Andy Warhol, en 1968. L’année précédente, la militante était entrée en résistance en autopubliant le Scum Manifesto, sans doute le texte féministe le plus radical jamais écrit.

Lundi 13 mai –18h

Pour ton mariage, d’Oury Milshtein – 79 min. Iliade et Films, Eagles Team Enter tainment, M141. Rencontre avec Oury Milshtein et Sarah Chiche, auteure, psychologue clinicienne et psychanalyste.

En famille ou sur la tombe de son psy, Oury Milshtein se retourne sur sa vie : un puzzle autobiographique et sentimental, au fil d’une chronologie aléatoire qui le ramène constamment à la mort, injustement absurde. C’est la vie...

Mercredi 15 mai –18h

CONGO-OCÉAN, CHEMIN DE FER ET DE SANG, de Catherine Bernstein. 52 min. Point du Jour - Les Films du Balibari, ZED. Rencontre avec Catherine Bernstein et Arno Bertina, écrivain.

La construction de 512 km de voie ferreé à travers les colonies françaises, de 1921 à 1934, pour exporter les richesses d’Afrique de l’Ouest vers la métropole. Déportation massive, travail forcé: des milliers de vies humaines, celles des ouvriers africains, sont emportées par la mission “civilisatrice“. (bande annonce à cette adresse)

Jeudi 16 mai –18h

Riverboom, de Claude Baechtold. 99 min. Intermezzo Films, Luc Peter et Katia Monla. Rencontre avec Claude Baechtold et Joseph Incardona, écrivain, scénariste, réalisateur.

Un road-movie pétaradant : la traversée de l’Afghanistan par un trio de reporters parti couvrir l’intervention américaine post-11 septembre 2001.

Samedi 18 mai –20h

Vivant parmi les vivants, de Sylvère Petit. 95 min. Les Films d’Ici Méditerranée. Rencontre avec Sylvère Petit, Vinciane Despret, psychologue et philosophe, Baptiste Morizot, philosophe, et Alain Damasio, écrivain.

Quatre animaux – une jument, un chien, deux philosophes – deux histoires pour interroger notre relation aux animaux, notre regard et notre coexistence.