À Grenoble, la lecture devient célébration collective

Le festival accueille environ quarante écrivains et écrivaines, pour adultes et enfants, offrant au public une multitude d'opportunités d'interaction avec la littérature, les ouvrages et leurs auteurs. Il vise à transformer l'acte souvent solitaire de la lecture en célébration collective, en favorisant des moments d'échange et de partage autour de la littérature et des idées.

Il s'efforce de créer un espace où lecteurs et lectrices de tous âges peuvent se rencontrer et dialoguer avec les écrivains. Le Printemps du livre crée un pont entre les lecteurs et les auteurs qui les ont marqués. Les rencontres proposées durant ces quelques jours offriront des espaces uniques où les arts et les univers se rencontrent, où un texte se transforme en une expérience multidimensionnelle. Autant de manières de découvrir et de ressentir les choses de façon nouvelle et inédite.

Au musée de Grenoble, les auteurs enrichiront leurs œuvres par le dialogue avec des tableaux, présentant des lectures théâtrales au théâtre municipal et à l'espace 600. Avec l'aide d'Anagramme et des Veilleurs, découvrez de manière interactive la programmation. On explorera les thèmes de la montagne au Musée Dauphinois et revisitera notre histoire au Musée de la Résistance et de la Déportation, marquant les 80 ans de la libération de Grenoble.

La littérature s'associe également à la musique à la Bobine, au Ciel et à l'auditorium du musée.

Le Printemps du livre transforme la lecture en une expérience collective. L'arpentage offre une nouvelle manière de « partager ses impressions », débutant par le partage du livre et concluant par l'échange de perspectives. Des rencontres et des Éclats de Printemps dans les quartiers dynamisent cette 22e édition, avec le soutien des bibliothèques grenobloises et des partenaires culturels.

Cette année, le festival aborde des thèmes sociétaux variés tels que l'autonomie corporelle, la révolte, les violences, les changements climatiques, les ressources limitées et les inégalités sociales, explorés par des auteurs comme Thomas B. Reverdy, Florence Hinckel ou encore Pierric Bailly, Nicolas Mathieu, Marie Détrée, Jean Viard, Corinne Morel Darleux, Rachel Corenblit, Eric Reinhardt, Agnès Mathieu-Daudé, Cécile Coulon, Julien Neel, Julia Malye et bien d’autres.

La culture, en stimulant la réflexion et l'imagination dès l'enfance, offre aussi un espace de rêve et d'émerveillement. Des activités autour de l'ogrologie et des explorations astronomiques avec Edmond Baudoin et Emmanuel Lepage sont prévues, invitant à la découverte et à l'évasion.

Rendez-vous du 2 au 8 avril à Grenoble. Le programme complet est proposé ci-dessous :