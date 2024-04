Capitaine Love, le retour : "L'écriture c'est l'immaturité du langage"

Dans le premier « non-spectacle », comme il le définit lui-même, axé philosophie, Alain Guyard a souhaité montrer qu'il était impossible de saisir la réalité par des mots : « Il est donc de bonne philosophie que celle qui ironise, à la manière de Socrate, qui soit plutôt un art de la fugue. Et surtout pas une saisie du réel par la rigueur de la pensée, du concept et du langage, à la manière de Hegel. Là je le dis de manière très austère, chiante, mais bien sûr j'ai raconté tout ça de manière déconnante. »

En effet, toujours son costume trois-pièces, pantalon de ville sombre, rangers cette fois, et ballon de vin rouge à portée de main. L'adepte de l'important Albert Cossery ne change pas sa manière : allier divertissement populaire et rigueur de la pensée. En face, l'auditoire est toujours autant captivé, déconcerté, ou en désaccord... Au milieu de l'auditoire, il brouille les frontières entre scène et réalité, casse le quatrième mur.

Platon, qui avait oublié d’être con, précisait dans sa lettre VII, que ceux qui voulaient piger sa philosophie, devaient arrêter de le lire. Idée confirmée et reprise par tout un tas d’apopathiques antiques et médiévaux qui, pour saisir le réel, nous invitent déjà à commencer par moukave notre mouille, comme on dit chez les gens du voyage, soit à fermer notre grande gueule. Mais alors quoi faire ? Vaticiner, boire et danser, peut-être ? ... - Le bonimenteur de métaphysique, Alain Guyard.

Le second « non-spectacle » de cette année, auquel on a pu assister avec bonheur, s'attaque à un grand cliché de l'époque : la littérature et l'écriture bonnes en soi : « J'ai souhaité aller contre le discours dominant qui fait croire que la littérature, que l'écriture, est de l'ordre de l'émancipation, alors que tu t'en rends compte, et l'ethnologue Pierre Clastres le montre avec brio je crois, dès qu'il y a écriture, il y a mise en place d'institutions de pouvoir, hiérarchisation et assignation à résidence. »

Et de développer : « Je fais le procès de l'écriture et de la littérature comme avatar ultime des grandes instances de pouvoir qui ont émergé dans l'Antiquité : l'État, les religions monothéistes, mais aussi les expansionnismes guerriers, les guerres à grande échelle, l'esclavagisme et la domestication de l'Homme par l'Homme. Tout ça est concomitant de l'apparition de l'écriture il y a quelque 6000 ans. Je voulais montrer qu'il ne fallait pas être aussi naïf dans le rapport à l'écriture émancipatrice. »

Loin des discours gouvernementaux et institutions publiques on l'aura compris... La littérature et l'écriture sauverons ceux qui ont écrit les livres, à la limite.

Soi-disant que la littérature et les lettres vous font reluire du ciboulot et goûter à la liberté. Mais ne serait-il pas du contraire qu’il s’agit ? Car à bien y voir, l’écriture, c’est d’abord une saloperie inventée par les États pour contrôler les bornes cadastrales, décompter les têtes de bétail et légiférer les bouseux sur les marches lointaines de leur Empire. - Le décravateur de concepts, Alain Guyard.

Un discours subtil, qui passe par l'humour, à l'image de sa présentation du Phèdre de Platon : Socrate, – « ce schizophrène qui a réussi, le modèle de tous les profs de philo, t'as compris » –, qui fait trempette à ses petits petons dans l'Ilissos – « la Meuse au festival de Metz, la Garonne à Bordeaux » –, et qui enjoint Phèdre à le rejoindre pour palabrer sur la beauté, l'amour, la dialectique et la rhétorique.

Dans ce dialogue, Socrate définit l'écriture comme l'immaturité du langage, face à la parole orale : « Je ne sais pas si vous connaissez des écrivains. Ils ont un rapport très immature aux choses, et peur du rapport à l'autre », constate Capitaine Love. À contrario, « dans l'oralité, il y a le courage de l'imprévu de la conversation. Et un moment, on ne possède plus le langage, c'est lui qui nous possède. La conversation fleurit d'elle-même : il faut y mettre de bonnes graines simplement, la passion du dialogue, de la rencontre avec l'autre. Les latins disaient loqua qui ne signifie pas "je parle", mais "je suis parlé". La vérité est dans le discours et un vrai amoureux de la langue s'inscrit dans l'oralité. »

La conversation en tant qu'elle porte une fécondité, une véracité, une humilité, une humanité, une liberté, ou une poésie. En tant qu'elle est une image aussi. C'est pourquoi Platon met en scène que des dialogues, et après être tombé amoureux des mots de Phèdre, Socrate est tombé amoureux de Phèdre lui-même.

À la fin, comme à Hollywood, la réconciliation, avec le Romain Tite-Live et son Histoire de Rome : la fondation de la cité a été portée par un héros légendaire, Évandre, qui « s'est barré du Péloponnèse » jusqu'à se retrouver sur les bords du Tibre avec sa smala, dont sa mère Carmenta (le charme). L'historien de Rome raconte qu'Évandre n'eut pas besoin de dominer les autochtones, car il avait l'autorité (auteur) par l'écriture, qu'il était le seul à posséder. C'est sa mère, qui elle sait prophétiser, chanter, qui a initié son fils à ce pouvoir.

L'écriture peut en effet être imprégnée d'oralité, et quand on allie les deux pratiques, on pense forcément à Louis-Ferdinand Céline. Dans sa correspondance avec Gaston Gallimard, l'éditeur lui demande pourquoi il veut coucher sur le papier ces petites histoires. Et Céline de répondre qu'il ne s'agit pas d'histoires, mais de ses fameux trois petits points, tout est là. Il parlait aussi de la quête de sa « petite musique », de sa tentative de faire « jazzer » les mots comme Colette : rechercher le « palpite » plutôt que la « pépite », rendre l'écriture aussi vivante qu'un cœur qui bat. Les histoires pour une autre fois...

Le 1er mai prochain, Alain Guyard publie un nouvel ouvrage, Ma cabane sans peine, chez Le Dilettante - « la meilleurs maison du monde » - : « J'ai acheté une cabane perdue de 10 mètres carrés, perdue dans les Cévennes, dans laquelle j'ai vécu reclus pendant un an, car je me suis rendu compte qu'il y avait toute une littérature de la cabane. J'ai fait ça pour écrire un bouquin donc, philosophique, leçons de sagesse, rapport à la nature, faire caca dans les bois... Et grâce à ça, j'espère avoir un grand succès littéraire qui me permettra d'acheter un appartement en centre-ville, concourir pour les grands prix littéraires et me faire beaucoup de thunes. » On te le souhaite en tout cas, comme dirait Laurent Paganelli.

