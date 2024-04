Philippe Torreton invité du 2e festival du livre de Créteil

Le festival offre une grande variété d'activités et de rencontres avec des auteurs renommés et des illustrateurs dans divers domaines, allant des romans et romans policiers aux bandes dessinées et mangas.

Le thème central de cette édition, les vies extraordinaires et les parcours inspirants, enrichit certainement le contenu du festival et donne un cadre thématique pour les discussions et les présentations.

En plus des dédicaces sous un chapiteau, le programme comprend des tables rondes, des entretiens, des ateliers d'écriture et d'illustration, ainsi que des spectacles et des lectures musicales, ce qui devrait attirer un large public, des lecteurs assidus aux familles.

Les points forts de ce weekend incluent la lecture-entretien avec Philippe Torreton, l'invité d'honneur, ainsi que les sessions avec Emma Becker et Marie Nimier. De plus, des activités dédiées aux jeunes, telles que l'atelier trampo-photo et le spectacle « le fanfare ballet », ajoutent une dimension interactive et divertissante pour les plus jeunes.

L'initiative du cinéma du Palais de proposer une avant-première du film "Chien blanc" basé sur le livre de Romain Gary, enrichit encore l'expérience culturelle du festival, faisant le pont entre la littérature et le cinéma.

Cet événement illustre bien l'engagement de la communauté de Créteil et des environs à soutenir la culture littéraire, offrant une plateforme pour la découverte et la célébration de la littérature sous toutes ses formes.

Crédits photo : festival du livre de Créteil