Édouard Louis et Nicolas Bouvier au Marathon des Mots 2024

Serge Roué et Dalia Hassan, les délégués du festival, annoncent : « Ne vous attendez pas à une simple célébration rétrospective ! ». Ils promettent de mettre en avant des auteurs contemporains et émergents, d'examiner des trajectoires littéraires remarquables, et de rassembler des voix françaises et internationales significatives qui résonnent dans le contexte actuel.

Les invités 2024 :

En France : Maylis Adhémar, Vincent Almendros, Mokhtar Amoudi, Jean-Baptiste Andréa, Sophie Astrabie, Baptiste Beaulieu, Laurent Binet, Rachel Corenblit, Élise Costa, Cécile Coulon, Emma Doude van Troostwijk, Jean-Paul Dubois, Didier Goupil, Irène Frain, Aurélie Lacroix, Edouard Louis, Raphaëlle Red, Alice Renard, Guillaume Sire, Lydie Salvayre, Benoît Séverac, Tanguy Viel

Littératures du réel : Ivan Jablonka

Cycle écrivains du réel – Scam : Ariane Chemin, Jean-Pierre Martin, Max de Paz

Le Marathon des idées : Manu Causse, Dahlia de la Cerda (Mexique), Mathias Chaillot, Camille Froidevaux-Metterie, Laure Murat, Megan Nolan (Irlande), Océan, Ovidie

Paradis perdus : Clara Arnaud, Nathacha Appanah, Margaux Cassan, Eleanor Catton, Ananda Devi, Denis Infante, Olivier Poivre d’Arvor, Catherine Poulain, Mathieu Simonet

Suites américaines : Nicole Flattery (Irlande), Celeste Ng (États-Unis)

Europa Europa : Fatma Aydemir (Allemagne), Tom Crewe (Royaume-Uni), Paolo Rumiz (Italie)

Croix rouge sur fond blanc : Thomas Flahaut, Mathias Howald, Joseph Incardona, Ariane Koch

Profession éditeur – Zoé : Caroline Coutau avec Lukas Bärfuss, Elisa Shua Dusapin, Bruno Pellegrino, Catherine Safonoff

Lectures : Bern ist überall, Fritz Zorn

Conversations méditerranéennes : Rachida Brakni, Magyd Cherfi, Marie Nimier, Ana Iris Simon (Espagne), Manuel Vilas (Espagne)

Spectacles et Créations :

Ravages de Violette Leduc – Mélodie Richard

La côte basque de Truman Capote – Clément Hervieu-Léger, de la Comédie-Française (sous réserve)

Le festin nu de William Burroughs + La gana de Fred Deux – Denis Lavant

4.48 Psychose de Sarah Kane – Nicolas Maury

Hervé Guibert et son double par Didier Eribon – Arnaud Vrech (Collectif Aubervilliers)

Me - Eden – Louise Tardif / Collectif PFFF

Et ces êtres sans pénis ! de Chahdortt Djavann – Maïa Ricaud / Cie Les chiennes nationales (Bourse de création • Pôle de création littéraire Marathon des mots / Toulouse Métropole)

En l’absence de Jane – Judith Henry et Christophe Larrieu (piano) Lecture musicale • Pôle de création littéraire Marathon des mots / Toulouse Métropole)

Le livre de la jungle de Rudyard Kipling — Teddy Bogaert, Théo Cormier, Maggie Rusak (Spectacle jeunesse • Pôle de création littéraire Marathon des mots / Toulouse Métropole)

Grand seigneur – Nina Bouraoui et Souad Massi (Ouverture officielle • En coproduction avec le festival Le Goût des Autres (Le Havre, 2024))

L’extraordinarium – Mathias Malzieu

Il faut aimer le monde – Daniel Conrod et Julien Beautemps (accordéon)

Le passant de Bowery – Clément Ghys, Élias Dris (chant) et Théo Cormier (guitare)

Bonjour tristesse de Françoise Sagan – Kim Higelin et Vanessa Benelli Mosell (piano)

Clôture officielle • En coproduction avec le Festival de Toulouse

Crédits photo : armi les invités: Jean-Baptiste Andréa, Nathacha Appanah, Nina Bouraoui, Rachida Brakni, Eleanor Catton, Cécile Coulon, Jean-Paul Dubois, Ivan Jablonka, Megan Nolan, Edouard Louis, Nicolas Maury, Mathias Malzieu, Ovidie, Paolo Rumiz, Lydie Salvayre, Elisa Shua Dusapin, Tanguy Viel, Manuel Vilas © DR / Marathon des Mots