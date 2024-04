Lutte, solidarité, vie, démocratie”, avec les femmes du monde entier

1974-1975, avec Eva Forest et ses camarades emprisonnés et menacés par la dictature franquiste « Le machisme fait le lit du fascisme », « Le viol est un fascisme non reconnu », « Le fascisme est un viol permanent »

1979, les femmes sont les premières à manifester en Iran contre la théocratie de Khomeiny, pour la démocratie et contre le voile. « Quand les femmes iraniennes font sauter leurs chaînes, ce sont les femmes du monde entier qui avancent avec elles. »

Antoinette Fouque envoie à Téhéran une équipe du MLF qui revient avec un film de ces journées historiques : Mouvement de libération des femmes iraniennes, année zéro.

1980, solidarité avec les rédactrices de l’Almanach Femmes et Russie menacées du Goulag : « Dissidentes de la dissidence »

« La campagne lancée par Antoinette Fouque au nom des éditions et du MLF et les 2000 signatures qu’elle a rassemblées et publiées dans Le Monde, m’ont sauvé la vie à ce moment. » Tatiana Mamonova

1981, avec Naoual el Saadaoui, grande figure de la lutte des femmes en Égypte et dans le monde arabe.

« La solidarité entre les femmes est très forte. Je suis très reconnaissante au Mouvement de libération des femmes. Le soir même de ma libération, j’ai lu dans votre journal les articles, la pétition et l’entretien que vous avez fait avec ma fille. » Naoual el Saadaoui

1994, avec Taslima Nasreen, engagée pour les droits des femmes au péril de sa vie, condamnée à mort par une fatwa au Bangladesh. Obligée à l’exil depuis 1994, elle vit aujourd’hui en Inde. Voilà plus de 30 ans que l’AFD et les éditions des femmes-Antoinette Fouque sont à ses côtés.

1994, avec Leyla Zana, première femme kurde, élue députée au Parlement turc, accusée de séparatisme et emprisonnée. En 1994, Antoinette Fouque se rend à son procès à Ankara, publie ses Écrits de Prison en 1995 et lance une action de solidarité internationale. Leyla Zana a été libérée le 8 juin 2004.

De 1991 à 2012, avec Aung San Suu Kyi (Prix Nobel de la Paix, 1991), fondatrice de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) en Birmanie qui a affronté sans violence l’une des pires dictatures de la planète. Emprisonnée, détenue à résidence de 1989 – date a laquelle son parti a gagné les élections – jusqu’en 2012 où elle élue députée puis ministre au cours de la transition démocratique. « Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur : la peur de perdre le pouvoir pour ceux qui l’exercent et la peur des matraques pour ceux que le pouvoir opprime. » A.S.S.K. . Elle est depuis 2021, de nouveau assignée à résidence.

2007, avec Ghofrane et Monia Haddaoui En octobre 2004, Ghofrane Haddaoui, vingt-trois ans, est découverte sans vie sur un terrain vague de Marseille. Sa mère entreprend de découvrir la vérité. Parallèlement à l’enquête de police, elle crée un vaste mouvement de solidarité et commence ses propres recherches. L’AFD se porte partie civile à ses côtés au procès des meurtriers et manifeste devant la cour d’assises d’Aix-en-Provence.

Pour la première fois en France, les meurtriers sont condamnés sur le fondement de l’assassinat par lapidation !

2017, avec Aslı Erdoğan, une voix majeure de la littérature turque, qui incarne les droits humains et la démocratie bafouée dans son pays. Arrêtée en août 2016, en même temps que la rédaction du journal d’opposition Özgür Gündem, elle a été remise en liberté conditionnelle en décembre 2016, mais elle risque la prison à vie.

Poète... vos papiers ! rassemble 27 textes d’auteur-e-s, poètes, journalistes français et étrangers, écrits en solidarité avec l’écrivaine et journaliste turque, Aslı Erdoğan, et en faveur de la liberté d’expression et de création. Elle vit aujourd’hui en exil.

2017, avec Milagro Sala, fondatrice et dirigeante argentine du mouvement politico- social Tupac Amaru, elle a mené des actions d’une ampleur inédite pour sortir son peuple de la pauvreté et de la violence. Emprisonnée depuis janvier 2016, sa vie est en danger ! Alicia Dujovne Ortiz est allée la rencontrer dans sa prison pendant l’été 2017 et a écrit, à son retour, un livre sur elle.

2019, avec Zehra Doğan, journaliste et artiste plasticienne kurde Ce livre rassemble les lettres que Zehra Doğan, accusée de « propagande pour une organisation terroriste », a adressées à son amie Naz Öke durant ses 600 jours d’incarcération, dans la tristement célèbre prison de Diyarbakır en Turquie.

2021, avec les Afghanes, premières victimes de la prise de pouvoir des talibans machistes et misogynes. Chékéba Hachemi, présidente de l’ONG Afghanistan Libre qui a pour objectif l’éducation et l’autonomisation des femmes et des filles, lance immédiatement une collecte de fonds à laquelle l’AFD a contribué.

2021, avec Tatiana Mukanire Bandalire et les victimes de viols en République démocratique du Congo. Ce territoire est l’un des pays les plus riches au monde et l’un des endroits où sévissent les atrocités les plus massives, viols et mutilations sexuelles des femmes, infligés de manière continue depuis plus de 25 ans, dans une guerre sans nom et sans fin.

Tatiana Mukanire Bandalire, coordinatrice nationale du Mouvement national des survivant·e·s des violences sexuelles en RDC, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, avec d’autres, se battent sans relâche pour que cessent ces massacres.

2022, avec Pınar Selek, sociologue, militante féministe et antimilitariste Pınar Selek est victime de la répression que subissent les intellectuels en Turquie et emprisonnée en 1998. Elle vit désormais en exil en France où elle a publié plusieurs livres, fictions, contes, essais et articles. Elle est poursuivie par l’état Turc depuis 25 ans, après quatre acquittements, un nouveau procès aura lieu le 28 juin 2024.

Le 29 septembre 2023, jour de son procès à Istanbul, lui fut remis son passeport de citoyenneté universelle à Pınar Selek, au sein de l’espace des femmes — Antoinette Fouque.

© Editions des femmes – Antoinette Fouque

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

