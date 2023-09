Terres de Paroles 23 : plus qu'un festival littéraire

La variété des sites d'accueil n'a d'égal que la diversité des voix invitées : des auteurs établis côtoient de jeunes talents émergents, offrant au public une richesse de perspectives et de styles littéraires.

Ce festival ne se contente pas simplement de célébrer la littérature. Il s'engage profondément dans les débats sociétaux actuels, utilisant la littérature comme prisme pour explorer et questionner le monde qui nous entoure. Chaque année, des thèmes pertinents sont abordés, stimulant la réflexion et le dialogue entre les participants.

L'engagement de "Terres de Paroles" ne s'arrête cependant pas là. Il se manifeste également à travers une série d'ateliers et de formations destinés à tous les âges. Ces sessions, souvent collaboratives, visent à encourager non seulement l'amour de la lecture, mais aussi l'écriture et la critique constructive. De plus, grâce à des partenariats avec d'autres institutions culturelles, le festival élargit constamment son champ d'action, tout en s'assurant que l'accès à la culture demeure à la portée de tous.

Cette année, le festival Terres de Paroles s'apprête à faire vibrer la Seine-Maritime du 30 septembre au 8 octobre 2023. Puisant son inspiration dans l'intensité du poème Embrasse-moi de Prévert, cette édition débute avec un temps fort à l'abbaye de Jumièges, conjuguant littérature et mélodies. Un assortiment d'artistes, allant des écrivains aux musiciens, des acteurs aux plasticiens, animera cette édition itinérante durant neuf jours.

Le public sera convié à plonger dans l'ambiance du festival grâce à des événements s'étendant sur 50 communes et faisant appel à la créativité de plus de 80 artistes et 60 auteurs.

Crédits photo : Terres de Paroles