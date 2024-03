Une exposition autour du Sacrilège, de l'Antiquité à nos jours

Elle se penche notamment sur les raisons pour lesquelles les rois de France traitaient le blasphème à l'égal du crime de lèse-majesté, la manière dont l'État, qu'il soit monarchique ou républicain, interagit avec le pouvoir religieux, ou encore si un État laïc peut éviter toute notion de sacré.

Dans une atmosphère qui se veut solennelle, évoquant celle des espaces sacrés, cette exposition présente plus d'une centaine d'œuvres et de documents d'archives inédits qui explorent l'histoire complexe du sacrilège.

Cartulaire des frères des Billettes, miniature représentant le sacrilège du 12 avril 1290, 1530. Archives nationales de France, AE/II/583. Archives nationales.

Elle s'étend de l'époque de Socrate en 399 avant J.-C. jusqu'à des événements contemporains, illustrant le rôle politique du sacrilège et du blasphème à travers les âges.

L'exposition est conçue pour être pédagogique, offrant un aperçu des relations, souvent ambiguës, entre le pouvoir et les religions.

Les visiteurs découvriront comment la notion de « religion royale » s'est développée et a décliné, secouée par des événements tels que la Réforme protestante, les guerres de Religion et la Révolution française, et comment la République a cherché à trouver un substitut à cette religion royale, tout en étant mise à l'épreuve par un regain du religieux dans la société contemporaine.

Minute du projet de loi sur le sacrilège amendé par la Chambre des pairs, 18 février 1825. Archives nationales, Chambre des pairs, CC//363, dossier n° 237. Archives nationales de France

L'exposition invite à réfléchir sur les intersections entre le spirituel et le temporel, le religieux et le laïc, le sacré et le profane, remettant en question les frontières établies entre ces domaines.

En complément de l'exposition, deux conférences sont programmées à l'hôtel de Soubise à Paris, ouvertes gratuitement au public sur inscription, dans la limite des places disponibles. Le 27 avril 2024, Olivier Hanne abordera « Histoire, théologie et actualité du blasphème en Islam », tandis que le 8 juin 2024, Amable Sablon du Corail et Jacques de Saint Victor discuteront de la transition de la lèse-majesté à l'offense au chef de l'État.

Crédits photo : Archives nationales