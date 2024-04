Yasmina Khadra, parrain des “Exils” de Lire en Poche 2024

En 2024, Lire en Poche se penchera sur l’exil, à travers la question des migrations, d’une vie meilleure à recommencer ailleurs, de la nostalgie de ce voyage sans retour. L’exil est également un questionnement identitaire : là où l’esclave, le colonisé, l’immigré ont posé le pied, ils façonnent le visage d’une nation diverse, ouverte sur le monde et terre de possibles.

Mais l’exil, dans les œuvres écrites depuis l’Antiquité, ce sont aussi des figures magistrales, de Moïse à Ulysse, entre deuils mais aussi espoirs, rencontres, amours et hospitalité autant que combats... Depuis Socrate et Ovide, l’exil est encore porté par les écrivains eux-mêmes, qui sont nombreux à l’avoir subi. D’autres sont en exil de leur propre langue. Et au-delà, les écrivains, par l’acte créatif lui-même, ne sont-ils pas dans une forme d’isolement relatif, d’attention portée à la langue et aux mots que le silence n’a de cesse de menacer ?

Ce sont à toutes ces formes d’exils qu’une partie des invités de Lire en Poche s’attachent dans leurs œuvres et que les lecteurs et les lectrices, de tous âges, auront loisir de découvrir et d’interroger.

Yasmina Khadra est né en 1955 aux portes du Sahara algérien. L’armée dans laquelle il officie se situant aux antipodes de la vocation littéraire, sa carrière militaire sera jalonnée de déboires et de déconvenues. Descendant d’une longue lignée de poètes, son amour pour la langue française l’aidera à s’accrocher à son rêve d’enfant : devenir écrivain.

Pour échapper à la censure militaire, il écrira pendant onze années dans la clandestinité. Yasmina Khadra sont les deux prénoms de son épouse. Ils le feront connaître dans le monde entier. Consacré à deux reprises par l’Académie française, Yasmina Khadra est traduit dans une cinquantaine de pays et a touché des millions de lecteurs.

