Lutte contre le viol, “un fascisme non reconnu

Parler du viol, de l’inceste, des violences contre les femmes et les combattre, est une priorité du MLF.

Le MLF sort les violences contre les femmes du champ de la vie privée, zone de non-droit, pour que la parole se libère et que la société entière s’en saisisse. « Là où le viol a lieu, il ne peut se dire. Là : aussi bien dans la rue, que dans la maison. Rue des Hommes, la nuit, maison du Père, lit du Mari, viol “légitime”, et légitimant. Là où il y a viol, toute parole est interdite. Viol, voix coupées, femmes mises au silence. Violence de parler du viol pour s’arracher à la violence du silence. » (Notes de réunions)

Mai 1972, « Journées de dénonciation des crimes contre les femmes ».

« Aurait-on jamais imaginé que des femmes monteraient un jour sur une tribune pour articuler, à leur manière, la psychanalyse et la politique, en parlant de leurs accouchements, de leurs avortements, de leur homosexualité, de leur plaisir, de leur viol — en parlant de leur vie ? » Katia D. Kaupp, Le Nouvel Observateur, 22-28 mai 1972.

Suivront, au fil des années, des actions pour politiser la question du viol et le faire sortir de la rubrique des « faits divers ».

En septembre 1975, le MLF manifeste devant le tribunal, en soutien à deux jeunes femmes belges qui ont été violées près de Marseille, pour exiger que le viol soit jugé comme un crime et non comme un délit.

À LIRE – Antoinette Fouque : comment rendre les femmes plus visibles

En octobre 1975, à l’appel de Psychanalyse et politique, des militantes de toute la France se rassemblent à la frontière espagnole, pour la libération d’Eva Forest et de ses camarades basques, menacés de mort dans les prisons franquistes. On lit sur leurs banderoles : « Le viol est un fascisme non reconnu. ».

En février 1982, contre le machisme, les viols, les agressions, manifestation de nuit à Marseille, à l’initiative du MLF : « Les femmes prennent la rue. »

“Le viol est un crime contre l’humanité.”

Durant l’année 1993, mobilisation d’Antoinette Fouque et de l’Alliance des femmes pour la démocratie contre les viols massifs et les grossesses forcées durant la guerre en ex-Yougoslavie.

Le viol reste à ce jour le crime le plus répandu dans le monde et le plus impuni. En 2016, en France, on estimait à 52 000 par an le nombre de femmes qui en ont été victimes et à 553 000 celui des femmes victimes d’autres agressions sexuelles. Seules 10 % des victimes de viol portent plainte, et seuls 3 % des viols débouchent sur un procès en cour d’assises.

Dans le monde, 70 % des femmes sont confrontées à des violences, estime la Banque mondiale. À tel point que les cas de viol et de violence conjugale représentent un risque plus grand pour une femme âgée de 15 à 44 ans que le cancer, les accidents de la route, la guerre et le paludisme réunis.

Pour tout renseignement sur cette exposition, il sera possible de contacter

Colette Thomas : diffusion@desfemmes.fr

Jeanne Foissy : jfoissy@desfemmes.fr

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - “Offrir aux femmes une terre d’accueil pour exister en tant que femmes”