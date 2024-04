Un musée ambulant réunit des lectures de Miyazaki

Hayao Miyazaki adapte à l’écran une myriade de livres, de films et de mangas. Il s’inspire aussi de peintures, de lieux, de souvenirs pour former un millefeuille passionné et sentimental. C’est ce millefeuille, et ce qu’il contient de découvertes d’autrices, d’auteurs, d’artistes et d’influences graphiques de toutes les époques, qui sera célébré dans cette exposition.

Hayao Miyazaki, le cinéaste, n'est pas la vedette de ce projet, mais c'est lui qui vient à l'esprit lorsque l'on explore les multiples façons dont il découpe, métamorphose et façonne ces textes et ces images pour ensuite leur donner vie. On parcourt ainsi ses créations, ses 10 films majeurs (Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Le Château ambulant, etc.) comme un musée... ambulant.

Le visiteur sera également au centre de cette exposition, abordant les façons de percevoir et d'intégrer les images de Miyazaki dans notre quotidien : l'idée est de se déguiser, créer, transformer, ou transposer ses univers. Chaque film sera ainsi présenté aux côtés de ses principales sources d'inspiration littéraires et visuelles, en harmonie avec les collections du musée (estampes japonaises, premières éditions des livres, affiches, mangas). De nombreux thèmes complémentaires seront abordés pour constituer un ensemble de textes et d'images dynamique et touchant, accessible à tous les âges.

Cette exposition donnera enfin la parole à des artistes et des enfants pour qu'ils et elles puissent à leur tour partager leurs sensibilités, en réponse aux intrigues et aux solutions humanistes et écologiques qu'Hayao Miyazaki propose pour relever les défis mondiaux de notre temps. Pour l'occasion, des artistes, sélectionné·es par le magazine Kiblind, ont réalisé des illustrations originales inspirées par une émotion ressentie lors de la vision d'un des films de Miyazaki.

Sont à découvrir dans les salles les œuvres de Simon Bailly, Agathe Bruguière, Antoine Eckart, Camille Gobourg, Hifumyo, Gaelle Loth, Laura Olivieri, Simon Roussin, Jeanne Saboureault et Téo Transinne. Pour approfondir les questions d'adaptation et de réinterprétation, le travail de Jean-Christophe Deveney, scénariste de bandes dessinées renommé, jalonnera également le parcours de l'exposition.

Des visites et des ateliers seront proposés d'avril à septembre 2024, pour les adultes, les enfants et les familles. De l'atelier de typographie à l'atelier de papier magique, en passant par la Nuit des Musées, les rencontres et les Journées Européennes du Patrimoine, de nombreux rendez-vous viendront ponctuer cette exposition.