À la Foire internationale du livre de Tunis, même l'ONU s'autocensure

Le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) est une agence de l'Organisation des Nations Unies, dont le travail est centré sur la santé sexuelle et reproductive, la promotion des droits de reproduction, la lutte contre la mortalité maternelle. Elle recommande par ailleurs une éducation sexuelle complète et inclusive, qui permet à chacun et chacune de vivre sa sexualité dans un environnement sûr.

Pour faire passer ces messages, l'agence met en place et participe à différentes actions, avec une attention particulière pour les femmes et les jeunes, « car leurs droits sont souvent bafoués ». La présence de l'agence à la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) s'inscrivait dans cette perspective : aller au contact de la population, afin de sensibiliser.

Le stand de la FNUAP au sein de l'événement proposait différents documents, mais certains ont disparu. « C'est le FNUAP qui a retiré ces brochures », a assuré Mohamed Salah Kadri, directeur technique de la Foire du Livre, à l'AFP.

Néanmoins, la direction de l'événement a bel et bien pointé ces tracts comme étant problématiques : « Nous avons exprimé notre embarras sur le contenu de ces brochures et des représentants du FNUAP ont été compréhensifs et les ont retirées de leur stand », admet-il.

Les brochures en question évoquaient l'homosexualité, précise l'agence, avec des éléments de réponse pour les parents interrogés par leurs enfants. Les éléments avaient été conçus en partenariat avec l'Association tunisienne de la santé et de la reproduction.

Sujets tabous

La FNUAP n'a pas souhaité commenter l'incident auprès de l'AFP, mais les médias locaux ont confirmé « l'embarras » de la direction de la Foire face au sujet de l'homosexualité.

Rappelons qu'en Tunisie, l'article 230 du Code pénal criminalise « l'homosexualité masculine et féminine » en prévoyant une peine allant jusqu'à 3 années de prison pour des personnes prises en flagrant délit. Certaines dispositions restreignent aussi la détention de certains contenus, dont ceux qui font explicitement référence à l'homosexualité. Les posséder peut conduire des personnes à subir des arrestations, des humiliations, voire des tests dégradants de la part des autorités.

Tout en assurant qu'il est contre les arrestations pour soupçons d'homosexualité, le président de la République tunisien, Kaïs Saïed, se refuse à supprimer l'article 230 du Code pénal.

À LIRE - Dans plusieurs pays d'Afrique, une vague homophobe vise aussi les livres

La Foire internationale du livre de Tunis est régulièrement le théâtre de polémiques liées à la censure, dans un pays où le pouvoir présidentiel s'est arrogé les pleins pouvoirs en 2021 avant de faire adopter une Constitution particulièrement consensuelle l'année suivante.

L'année passée, Kaïs Saïed avait ainsi fait l'éloge de la liberté d'expression face aux micros de la presse, pendant que ses services de sécurité saisissaient deux ouvrages critiques envers lui... Le stand de l'éditeur Dar El-Kitab (La Maison du Livre) avait également été fermé, mais les organisateurs de la Foire évoquaient une exposition « clandestine » des ouvrages pour justifier la fermeture, plutôt qu'une censure politique...

Photographie : illustration, United Nations Photo, CC BY-NC-ND 2.0