Un “Marathon de Lecture” sur le thème de l'Olympisme à Versailles

L'événement, ouvert à tous, aura lieu à la Bibliothèque universitaire du Campus de Versailles, le mardi 2 avril 2024 de 18h à 23h.

Dans le cadre de l'année 2024, consacrée à la culture et au sport par l'UVSQ et en anticipation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, de la Semaine olympique et paralympique, ainsi que des Journées arts & culture dans l’enseignement supérieur (JACS), cette initiative singulière alliant sport et littérature invite étudiants, personnel de l'UVSQ et aficionados de lecture à participer à l'événement en s'inscrivant à ce lien.

La soirée sera marquée par la présence de 18 auteurs, qui partageront leurs expériences, liront des extraits de leurs oeuvres et discuteront avec le public. Parmi eux, Pascal Bruckner, de l'Académie Goncourt, évoquera son engouement pour l'escalade et son récent ouvrage, Je souffre donc je suis. Ghada Hatem, gynécologue et fondatrice de la première maison pour femmes, abordera le sujet des violences faites aux femmes.

Pancho, caricaturiste, ainsi qu'Elsa Oriol, Émilie Frèche, Hoai Huong Aubert-Nguyen, Maïa Brami, Éric Cenat, Marie-Virginie Dru, Luc Lang, Gilles Marchand, Dominique Memmi, Fabien Muller, Frédéric Potier, Jean-François Pré, Arnaud Ramsay, Benjamin Sire et Jeanne Truong seront également présents.

L'événement proposera diverses animations : un jeu littéraire dirigé par Patrice Carmouze, des séances de dédicace, une chorégraphie intitulée « Dansons pour les JOP », de la musique ou encore un buffet dînatoire.

Crédits image : Miguel A Amutio / unsplash