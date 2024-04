À Strasbourg, Julie Doucet a droit à sa “rétrospection

Le Musée Tomi Ungerer — Centre international de l’Illustration de Strasbourg reviendra sur la carrière et l'œuvre de l'artiste québécoise Julie Doucet à l'occasion d'une « rétrospection » ouverte à la fin du mois d'avril.

Récompensée par un Grand Prix à Angoulême en 2022, l'autrice ne se classe pas facilement, puisqu'elle ajoute au dessin un art du collage, de la gravure, un soupçon de poésie, et bientôt de la vidéo ou des découpages pour réorganiser des images.

Dans les années 1990, à travers sa série de bandes dessinées autofictionnelles Dirty Plotte, Julie Doucet apporte à la scène alternative de la bande dessinée une vision subjective et radicale de la condition féminine. Sa représentation des menstruations, de la masturbation, de la santé mentale, mais aussi les expériences de concurrence et de réussite dans un domaine dominé par les hommes, ouvrent pour toute une génération de dessinatrices la possibilité d’une écriture située. – Musée Tomi Ungerer

Sa pratique artistique en totale liberté a bien sûr influencé des générations de créateurs, et peut-être plus particulièrement de créatrices, dans un milieu parfois sexiste.

À partir des années 2000, Julie Doucet s'éloigne de la BD pour aller explorer d'autres champs d'expression et d'autres domaines de l'image, en creusant toujours ce sillon de l'introspection et de l'exploration personnelle.

L'exposition du Musée Tomi Ungerer reviendra également sur les différents modes d'expression et de diffusion, du fanzine underground aux maisons d'édition BD des années 90, en passant par la forme plus traditionnelle du livre, que l'autrice met désormais à l'épreuve. Le commissariat de l'événement est assuré par Anna Sailer, conservatrice responsable du Musée Tomi Ungerer — Centre international de l’Illustration.

D'ailleurs, à l'occasion de l'exposition, un livre d’artiste de Julie Doucet est publié aux éditions des Musées de la Ville de Strasbourg. L'ensemble est mis sur pied avec le soutien du Centre culturel canadien de Paris et de la Délégation générale du Québec à Paris, et se déroule dans le cadre de Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024 et des Rencontres de l’Illustration de Strasbourg.

Photographie : Here's The Fucking Title (yeah that was it 1991), Dirty Plotte # 6 (Janvier 1993), par Julie Doucet (Shai Barzilay, CC BY-NC 2.0)