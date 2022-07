Librairie-café La tonne : dernières parutions et bière sans “pression”

Archiviste-documentaliste durant 14 années, Florence de Meulenaere nous confie : « Plus le temps filait, plus je m’ennuyais dans mon travail, et aimant expérimenter comme me former, afin d’acquérir de nouveaux savoir-faire, je me suis lancée. » Si la période du confinement a été l’opportunité de grandes réflexions, l’envie de monter une structure vient de plus loin : « Un jour je créerai un lieu où il se passera des choses », se disait-elle pendant longtemps.

Un bar reconverti en librairie

Après avoir racheté un ancien bar, La tonne, elle a décidé de maintenir l’activité première de l’édifice, en parallèle à la création de sa librairie généraliste. L’espace propose des livres neufs, un rayon occasion, une importante partie jeunesse et une zone pour se poser, profiter d’une consommation ou de son achat. Selon Florence de Meulenaere, le public du bar et de la libraire s’avère finalement être le même : « Ils ont un intérêt pour les deux. Ceux qui viennent chercher un ouvrage s’installent dans le coin café-bar, et ceux qui souhaitent prendre un café n’hésitent pas à jeter un coup d’œil aux livres. »

Située dans le quartier de la Croix-de-Pierre, à l’est de Rouen, elle en rappelle l’histoire : « D’abord, c’était un quartier du Faubourg de Rouen, mal famé. Aujourd’hui, c’est comme un village, avec sa place, sa fontaine, et ses petits commerces autour. » Et d’ajouter : « Certains disent quand même que ça s’est un peu boboisé ».

Consciente de s’implanter dans un territoire chargé d'histoire, elle a décidé de préserver le nom du bar où les anciens du lycée proche, devenus adultes, venaient dans leur moment de liberté : « C’était un endroit connu dans le quartier. On y brassait du cidre dans les années 60. Les anciens qui se rendent à présent à la librairie se souviennent du lieu. Je souhaite m’inscrire dans une continuité ».

Pour concrétiser ce rêve, elle a effectué une formation pour créateurs d’entreprise à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). Une expérience qu’elle juge a postériori « pas indispensable », mais utile pour comprendre les mécanismes de lancement d’une boîte, et permettant de s’entourer d’autres personnes qui partagent la même ambition.

Elle a ensuite pris part à une seconde formation à distance durant 5 mois à l’École de la librairie (INFL). L’occasion, avec des libraires chevronnés, de découvrir comment on gère ce commerce, le contenu des rayons, les achats de livre, les retours... Pour soutenir son entreprise au coût total autour de 120.000 euros, elle a également lancé un projet de financement participatif, avec un objectif de 10.000 euros. 168 contributeurs plus tard, le but était atteint.

Une approche localiste

Afin de maintenir une atmosphère conviviale, l’ancienne documentaliste reste souple avec ceux qui prennent un livre pour en profiter sans forcément l’acheter : « Je leur demande juste de faire attention aux ouvrages, car il ne faut pas oublier qu’ils sont destinés à la vente », plaisante-t-elle.

Dans cette optique de créer un espace agréable, vivant et d’échange, Florence de Meulenaere a déjà monté des concerts dans son établissement. « C’était également un moyen pour faire connaître le lieu », ajoute-t-elle. Des petites formations locales ont ainsi pu jouer dans sa librairie. Une exposition de l’illustratrice locale, Orélie, ou encore des signatures d’auteurs du coin ont aussi été proposées, le tout seulement deux mois après l’ouverture de l’organisme. « Je souhaite mettre en valeur des personnes qui ont du talent », résume-t-elle.

Mini-concert de la formation Just alone. Librairie-café La tonne.

Toujours dans cette approche localiste, la librairie-bar-café située au aux 11-13 de la rue Saint-Vivien, travaille avec plusieurs entreprises de la ville. La brasserie La Brique, installée à Rouen, a créé une bière spécialement pour la structure, quand Faso'Die, qui produit du riz, fournit les jus de fruits.

Si elle ne se paye pas pour le moment, elle est très satisfaite du lancement : « Ça a très bien démarré. Les gens aiment beaucoup ce lieu. Ceux du quartier reviennent, parfois également d’autres quartiers de Rouen. Je commence à avoir des clients réguliers. »

Crédits photo : Librairie-café La tonne