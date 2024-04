La Corporation du Salon du livre de l’Outaouais se réorganise

Ce nouveau défi vient à point pour madame Roy, qui revient tout juste d’un congé de maternité. Occupant depuis son embauche, en 2019, le poste de coordonnatrice logistique, elle a auparavant été membre de l’équipe du Salon du livre de l’Estrie. Elle possède donc une solide expérience en événementiel et connaît bien l’écosystème du livre et de la bande dessinée.

Madame Roy assistera dorénavant la directrice générale de la Corporation du SLO, Mélanie Rivet, dans la supervision et la réalisation des opérations, particulièrement en ce qui concerne la coordination logistique, les bénévoles, les tournées jeunesse, le dossier vert, les exposant·e·s, etc.

« Travailler avec Myriam est une joie et je suis heureuse de la voir nommée au poste de directrice adjointe aux opérations. Je crois sincèrement que sa contribution permettra à la Corporation d’atteindre les objectifs de son plan stratégique de façon efficiente et de se préparer à la prochaine étape de son déploiement », se réjouit madame Rivet.

« C’est une chance incroyable d’avoir l’opportunité de contribuer avec mes couleurs et mon savoir-faire au sein de l’équipe de direction du SLO ! s’exclame pour sa part la nouvelle directrice adjointe aux opérations. J’ai bon espoir que, forte de ses connaissances et expertises, toute l’équipe saura continuer à faire rayonner le SLO à sa juste valeur. »

Durant l’absence de madame Roy, c’est Pénélope Clermont qui agissait comme coordonnatrice logistique par intérim. Celle-ci conservera son titre jusqu’à la fin du mois d’août.

Départ de Giovanni Casanova

La Corporation du SLO annonce en parallèle la perte d’un chaînon important de son organisation. Giovanni Casanova, adjoint administratif à la direction, vient en effet de quitter ses fonctions pour d’autres aspirations professionnelles.

« Je me joins au conseil d’administration de la Corporation pour remercier Giovanni Casanova pour ses cinq années de dévouement au sein de l’organisme, commente la directrice générale. Son apport aura marqué plusieurs dossiers, dont le Prix littéraire Jacques-Poirier-Outaouais qu’il a contribué à faire grandir et rayonner au sein du Salon du livre de l’Outaouais. Merci pour tout, Giovanni, et bon succès pour la suite ! »

Notons qu’un poste de chargé·e de projet sera affiché à l’automne pour joindre la belle équipe du Salon du livre de l’Outaouais et de la Maison des arts littéraires.

Équipe composée de Mélanie Rivet, directrice générale ; Myriam Roy, directrice adjointe aux opérations ; Lisanne Rheault-Leblanc, chargée de la direction artistique programmation ; Hida N’Dakena, agent communication et marketing ; Pénélope Clermont, coordonnatrice logistique par intérim ; Marie-Fleur Dijsktra, aide-chargée de projet ; et Cassandra Simon, responsable des communications et du marketing en congé de maternité (de retour en février 2025).