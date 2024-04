Saint-Malo : le festival Étonnants Voyageurs dévoile son programme 2024

Mais aussi une cinquantaine de films, des expositions et des spectacles, célébrant l'amour des livres et l'importance du dialogue et de l'échange.

Points forts de la programmation

Olga Tokarczuk, figure emblématique d'une littérature audacieuse et libératrice, sera un pilier central de cette édition, avec la participation d'autres auteurs de renom tels que le Bulgare Gueorgui Gospodinov, récent lauréat du Booker Prize en 2023, et l’écrivain roumain Mircea Cartarescu.

En 2023, le Québec est par ailleurs mis à l'honneur à Saint-Malo. Réputé pour sa richesse culturelle et son histoire marquée par les migrations et les cultures autochtones longtemps négligées, le Québec présente aujourd'hui une scène littéraire qui explore cette diversité à travers des écritures novatrices et des formats variés. Seront présents : Joséphine Bacon, Michel Jean, Audrée Wilhelmy, Hélène Dorion, Mireille Gagné, Isabelle Picard, Élise Turcotte, Natali Fortier, Catherine Leroux, Karim Akouche, Véronica Rioux, Hélène Matte et Yolaine.

Plus de 150 invités aussi, parmi lesquels Mathias Énard, Éric Fottorino, Sorj Chalandon, Lyonel Trouillot, Colum Mccann, Clara Arnaud, David Vann, Hervé Le Corre, Tiffany Tavernier, Julia Malye, Robert Menasse, Éric Chacour, Estelle-Sarah Bulle, Aparecida Vilaça, Beata Umubyeyi Mairesse, Phoebe Hadjimarkos Clarke, Lune Vuillemin, Franck Bouysse, Hartmut Rosa, Ananda Devi, Marie Charrel, Jim Fergus, Elitza Gueorguieva, Souleymane Bachir Diagne, Auður Ava Ólafsdóttir, Pierre Haski, Pascal Blanchard, Mathieu Belezi, Felwine Sarr, Marine Sanclemente, Francis Hallé, Laurent Gaudé, Annick Cojean, Pascal Ory, Sibylle Grimbert, Simonetta Greggio, Ariane Ascaride, Makenzy Orcel, Nina Bouraoui...

Festival Étonnants Voyageurs.

Ou encore des expositions avec Miles Hyman, Loustal, Edmond Baudouin, Emmanuel Lepage, Lomig, Natali Fortier et Ricardo Cavallo ; un festival de cinéma avec notamment Dominique Marchais, Mila Turajlic, Annabelle Amoros, Chloé-Aïcha Boro... et un festival pour la jeunesse avec Thomas Lavachery, Praline Gay-Para, Élise Fontenaille, Sophie Carquain, Emanuele Arioli, Marie Pavlenko, Juliette Bessou et Gaëtan Dorémus...

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : Festival Étonnants Voyageurs