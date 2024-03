Jamais lu : en 2024, Montréal attise la lumière 

Au Théâtre Aux Écuries, le diffuseur officiel du Festival du Jamais Lu Montréal, de tous nouveaux textes théâtraux seront mis au jour, et permettront de prendre le pouls du monde actuel. Cette année, Marcelle Dubois, directrice artistique et général du Jamais Lu, collabore à la programmation avec Lyndz Dantiste. Ensemble, ils ont constaté que les auteurs et autrices avaient créé des œuvres empreintes d’un désir de transformation positive du discours catastrophiste ambiant.

Désir de reconstruire l’intimité, la société. Désir de se redonner des perspectives d’avenir malgré les apocalypses imminentes. C’est inspiré par ces désirs que Lyndz et Marcelle ont dégagé le thème du festival : Attiser la lumière. Par cette ligne éditoriale, il et elle souhaitent insuffler aux spectateur·trice·s de la joie, de la solidarité, de la douceur, du désir, de l’engagement, de la lumière. Parce que nous en avons bien besoin.

Soirée d’ouverture

Uasheiau : trouer les nuages, une soirée d’ouverture où les enfants ont le pouvoir, vendredi 3 mai à 19h. L’artiste innue Soleil Launière et ses belles-filles, Élodie (12 ans) et Éléonore (9 ans), ont imaginé un terrain de jeu où les enfants prennent le pouvoir. Une dizaine de duos artistes-enfants sont invités à livrer une performance pour Attiser la lumière.

Ensemble ils et elles créent un événement où le «oui» est total, où l’avenir est en jeu au sens propre comme au sens figuré. Une invitation à avoir espoir dans le présent, et à se laisser porter par ces jeunes énergies, pour se rappeler que la suite du monde est belle.

Lectures théâtrales, le noyau de la programmation

Les propositions des auteur·trice·s sont autant de témoignages éloquents que nos faits et gestes modèlent le monde qui nous entoure. Cette année, 138 textes ont été soumis à la cellule artistique, ce qui représente un record pour le Jamais Lu. De ce nombre, neuf propositions en pleine construction ont été retenues. Et c’est avec fébrilité que leurs auteur·trice·s les présenteront pour la première fois au public.

Les lectures des francophonies



Le Jamais Lu a développé des antennes dans les francophonies depuis de nombreuses années. De Paris à la Caraïbe en passant par différents territoires francophones hors Québec, l’organisme invite à la rencontre entre des auteur·trice·s et des artistes d’ici et d’ailleurs, parce que les ponts sont nécessaires à la culture. Cette année encore, trois textes d’auteur·trice·s des francophonies sont présentés au Jamais Lu Montréal, avec trois metteur·se·s en lecture du Québec.

Les 6 à 7 performance

Cette année, la cellule artistique propose sept performances permettant à sept artistes de différentes disciplines (théâtre, slam, poésie, performance, danse) de souffler sur les tisons ardents de leur désir créatif. En format 6 à 7 décontracté et gratuit, chacun de ces événements est une carte blanche, un accès des plus bruts et des plus intimes à une parole immédiate et urgente.