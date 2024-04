Adam Ridgway, un nouveau directeur pour la Foire du Livre de Londres

TerresdeParoles2024 - Le Festival de Seine-Maritime quitte l'arrière-saison pour celle du réveil de la nature. Du 1er au 8 juin, littérature et musique se mêleront à nouveau au quatre coins du département, et ses habitants profiteront d'une très belle programmation. Entre les Prix Goncourt Mohammed M'Bougar Sarr, Laurent Gaudé et Marie N'Diaye, l'actrice la plus en vue du moment, Nadia Tereszkiewicz, le regretté Christian Bobin, et même le maître Fritz Lang...