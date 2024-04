Le prochain récit du Prix Goncourt 2004 Laurent Gaudé adapté au théâtre

Dans Terrasses, Laurent Gaudé opte pour une exploration poétique plutôt qu'un simple témoignage, et entrelace les récits de ceux qui ont vécu entre joie et terreur, célébrant la résilience humaine.

Le 13 novembre 2015 à Paris se démarque par une douceur climatique inhabituelle, évoquant une soirée festive en devenir. Des scènes de vie se dessinent : deux amantes anticipent leurs retrouvailles, des sœurs jumelles se préparent à fêter leur anniversaire, et une mère s'octroie une pause musicale loin de sa famille. Les rues s'animent de conversations, de rires, et de danses, sans présage de la tragédie à venir. Dans Terrasses, Laurent Gaudé entend capturer ces moments de vie avec une narration polyphonique, reconstituant gestes et échanges, soulignant les instants précieux d'humanité qui surgissent dans l'adversité d'une nuit marquée par la terreur. Ce récit souhaite devenir un havre contre l'effacement de la mémoire, face à l'indicible.

L'adaptation, signée du Québécois Denis Marleau et présentée du 15 mai au 9 juin prochain, sera portée par les comédiens Marilou Aussilloux, Sarah Cavalli Pernod, Daniel Delabesse, Charlotte Krenz, Marie-Pier Labrecque, Jocelyn Lagarrigue, Victor de Oliveira, Alice Rahimi, Emmanuel Schwartz, Monique Spaziani, Madani Tall, Yuriy Zavalnyouk, et Anastasia Andrushkevich.

Mais aussi Orlène Dabadie, Axel Ferreira, Lucile Roche, Nathanaël Rutter de la Jeune troupe de La Colline. La durée estimée du spectacle est de 2h15.

Denis Marleau, qui a également créé Le Tigre bleu de l’Euphrate en 2018 au Théâtre de Quat’Sous à Montréal, et qui présente pour la première fois sa pièce en Europe à La Colline. La pièce mettra en vedette l'acteur et dramaturge Emmanuel Schwartz du 24 mai au 16 juin 2024, dans la salle du Petit théâtre.

Situé le 11 juin 323 avant J.-C. à Babylone, le spectacle met en scène Alexandre le Grand confronté à l'imminence de sa propre mort. Ayant établi un des plus vastes empires de l'histoire par ses conquêtes, dont Samarkand et Babylone, et vaincu Darius, le roi des Perses, Alexandre, à trente-deux ans, réfléchit sur l'humanité, la mort, la haine et l'amitié dans un monologue testamentaire.

Ces représentations marquent le retour de Denis Marleau à La Colline, après ses précédents travaux sur Catoblépas de Gaétan Soucy en 2001 et Les Dix commandements de Dorothy Dix de Stéphanie Jasmin en 2022.

Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Denis Marleau, fondateur de la compagnie UBU en 1982, s'est illustré par ses mises en scène innovantes de textes avant-gardistes et de grands auteurs dramatiques, à Montréal, Paris, et sur des scènes européennes. Il s'est fait connaître par ses spectacles-collages, ses adaptations d'œuvres de Jarry, Koltes, Bernhard, et Beckett, et pour son engagement dans le théâtre musical et lyrique, collaborant avec Stéphanie Jasmin sur des projets comme Intérieur et Les Aveugles de Maeterlinck.

Son œuvre a été célébrée mondialement, jouée plus de 800 fois, et lui a valu de prestigieuses récompenses, dont le prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. En plus de diriger le Théâtre français au Centre national des Arts à Ottawa, il a contribué à la scène artistique avec des créations pour la Comédie-Française et des expositions internationales.

Un homme de théâtre

Laurent Gaudé, né en 1972, s'est d'abord formé en Lettres Modernes et Études Théâtrales à Paris avant de lancer sa carrière avec la publication de sa première pièce, Onysos le furieux, en 1997, montée plus tard au Théâtre National de Strasbourg par Yannis Kokkos en 2000. Sa trajectoire artistique s'est ensuite concentrée sur l'écriture théâtrale, avec des œuvres représentées tant en France—telles que Pluie de cendres à la Comédie-Française, Nous, l’Europe, banquet des peuples et La dernière nuit au monde au Festival d’Avignon, Terrasses au Théâtre de la Colline—qu'à l'international, avec Combat de Possédés en Allemagne et Danse, Morob à Dublin, entre autres. Sa dernière pièce en date, Même si le monde meurt ou le tout grand voyage, a été éditée en 2023.

L'auteur a étendu son registre au roman avec Cris en 2001, abordant les horreurs de la Première Guerre mondiale, puis a acquis une reconnaissance critique avec La mort du roi Tsongor en 2002, remportant le Prix Goncourt des Lycéens et le Prix des Libraires, suivi du Prix Goncourt en 2004 pour Le soleil des Scorta. Son dernier roman en date, Chien 51, est paru en 2022 (Prix des Écrivains du sud). Il est par ailleurs l'auteur de deux recueils de poésie. Son œuvre a été publié chez Actes Sud.

La Colline, le dernier des théâtres nationaux français consacrés au drame, s'est établi comme pionnier culturel dans l'est de Paris. Depuis son inauguration, il a choisi de se démarquer par la mise en avant de pièces contemporaines.

Chaque saison, La Colline offre une programmation de 12 à 20 pièces, majoritairement issues de ses propres productions ou coproductions, et se distingue par son ouverture internationale, accueillant des œuvres en langues étrangères avec surtitrage.

Ci-dessous, deux entretiens de Laurent Gaudé autour des deux adaptations présentées à La Colline :

