Les conteuses pour enfants de Bookinou accopagneront Partir en livre 2024

Le CNL et Bookinou, « le lecteur de livres magique », avaient déjà collaboré dans le cadre des Nuits de la lecture, en janvier dernier. Une centaine de bibliothèques avaient alors bénéficié de ces outils de lecture et du catalogue d’ouvrages pour les jeunes enfants, entre 2 et 8 ans.

Si précédemment, les appareils étaient mis à disposition, cette fois il s’agit de gagner l’une des 100 conteuses mises en jeu. Pour participer au tirage au sort, les établissements intéressés sont invités à s’inscrire à Partir en Livre sur le site de l’événement avant le 10 avril, et à compléter le formulaire d’inscription au tirage au sort disponible sur le site.

« Nous sommes ravis de nous associer à Bookinou pour célébrer la 10e édition de Partir en Livre. Ensemble, nous souhaitons stimuler l’imagination des enfants et leur offrir un accès facile et amusant à la lecture. Cette collaboration illustre notre engagement commun envers la promotion de la littérature jeunesse et de l’éducation », assure le Centre national du Livre.

Partir en livre se tiendra du 19 juin au 21 juillet 2024 : la manifestation fêtera ses 10 ans sur fond de Jeux olympiques. Que ce soit pour encourager l’exploration autonome des livres ou pour animer des ateliers d’enregistrement, la société proposera différentes animations pour le jeune public.

Des cabanes ou espaces de lecture seront installés par les structures participantes lors de Partir en Livre, offrant ainsi des espaces de lecture autonomes aux plus petits.

Des ateliers de lecture à voix haute seront également organisés en amont par certaines structures participantes, pour préparer les enregistrements sonores qui seront ensuite disponibles dans les espaces d’écoute dédiés aux enfants lors de l’événement.

Dépourvue de tout signal ou interface numérique, la conteuse, soutenue par le Ministère de l’Éducation, insuffle une nouvelle vie aux récits des bibliothèques grâce à la personnalisation sonore, facilitant ainsi l’accès à la lecture pour les plus petits grâce aux voix des adultes ou des adolescents. Grâce à son dispositif de stickers, compatible avec l’ensemble des ouvrages, les adultes captent les récits via l’application. Les enfants peuvent ensuite écouter ces contes audio en toute simplicité en passant le livre, muni de son autocollant, sur le lecteur dédié.

Bookinou cherche à éveiller l’enthousiasme pour la lecture chez les enfants dès l’âge de deux ans. Par le biais de ce rituel de lecture divertissant, instructif et accessible à tous, les enfants sont introduits à l’affection pour les livres. Son appareil offre la possibilité d’enregistrer le conte audio de n’importe quel ouvrage, procurant ainsi aux enfants l’opportunité de l’écouter de manière autonome, tout en ayant le livre entre les mains.

Contrairement à certains dispositifs numériques ou exclusivement sonores, il conserve le support palpable et visuel du livre, encourageant ainsi le développement de l’appréciation de la lecture chez les enfants.