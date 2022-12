Christian Bobin : adieu à la terre  

« Le chat sauvage boit l’eau de pluie dans l’assiette sur la terrasse, puis s’éloigne noblement comme s’éloignent les morts. »

Mièvre Christian ou tragique Bobin ? Dans ce dernier texte, toujours la « sainte odeur du pain grillé », un geste, et autres ravissements d’un oiseau qui passe, mais coloré du thé noir, notre modernité. Fragments, réflexions, fixation d’un bouleversement, Christian Bobin n’a pas changé de manière à l’orée de sa fin.

Ce passionné des énigmes du quotidien porte la forme épurée : « À chaque fois qu’on simplifie, on attrape dieu », dit-il dans L’homme joie. Il va au plus direct, comme BB Jacques. Assumer la simplicité, c’est risquer le mépris de l’intelligence, très français, dans son « refus du Flou et du Fumeux, son anti-poésie, son anti-métaphysique ». Ce serait méconnaître la conscience aiguë du tragique chez tous les idéalistes. L’idéal, oui, puisqu’il est de ceux qui ne répugnent à s’appuyer sur les grandes notions comme celle de l’Âme. À quel degré son discours découle de l’expérience, difficile à dire. Si on était méchant, on dirait, à la suite d’Emile Cioran, qu’il manque de superficialité, donc de délicatesse.

Comme tous les romantiques, il est aussi un antimoderne, un nostalgique du paradis perdu. Ce dernier texte est une charge contre l’époque. Non à la manière de Michel Sardou bougonnant contre les trottinettes électriques, l’interdiction de fumer et de rouler à 150, et s’écriant « Je hais cette époque ! », mais celle du mystique : « Le diable a ses miroirs de poche où il s’admire, sentant monter en lui peu à peu l’ennui de n’avoir presque plus d’ennemis. »

« L’œil du cyclope est sans paupière. Il ne s’éteint jamais. Il nous regarde jour et nuit afin que nous le regardions jour et nuit. Il avance avec sa chemise électronique pleine de taches. Sa langue est comme celle du tamanoir. Elle avale chaque jour des millions d’âmes. Il faut désormais une puissance surhumaine pour rester humain. Hitler n’était personne. Il était juste la totalité des gens qui le suivaient. » Attentif, rêveur, lent, aux gestes gratuits, incompréhensibles, voilà comment a lutté Christian Bobin.

« Sauver une flamme du feu »

Il y a Descartes « qui a séparé la pensée de la vie », a fait des animaux des machines, et face à ceux qui « courent pour fuir la tempête que leur course engendre », comme toujours chez Bobin, les figures qu’il admire : Novalis qui « cherchait une pensée qui n’ait pas l’arrogance coutumière des pensées », le violoniste David Oïstrakh qui « se saisit du cœur comme d’un morceau d’épicéa », la poétesse russe Anna Akhmatova qui comme le Russe, « chante quand tout est perdu », Blaise Pascal, ou le mathématicien-poète Alexandre Grothendieck.

Avant de le rejoindre, c’est encore de son père qu’il loue la bienveillance sans limites. La mère est une ombre, mélancolique et distante ; elle a dû ressembler au poète. Sa prose a toujours parlé à l’intérieur du silence de la solitude. Jack Kerouac affirmait que tout le monde, partout, est un ange, Christian Bobin a essayé de se mettre dans les conditions pour s’en rapprocher.

Sa poésie, qui ressemble trop à la poésie, ne serait qu’un cadavre animé par des fils si elle ne s’arrimait pas constamment au plus concret. Ce taureau fait la jonction entre « recevoir sur la main une goutte de pluie, une seule, et par ce contact converser avec tous les morts des siècles passés ». Il l’affirme : « Dans la brume des abstractions, des mygales cheminent. » Il évite les chimères du romantisme incertain, et raccorde le ciel et la terre.

Son message est simple : être attentif à la beauté du monde et chercher, qui est déjà trouver. Cet inadapté restitue une ambiance. L’air de rien, son ambition est grande, et par là rejoint la poésie qui mérite ce nom : rendre visible l’invisible, créer des brèches dans l’illusion des choses, d'où jaillirait une pointe de réalité pure : « Je sais pourquoi tu écris : pour sauver une flamme du feu. » « Aucune vie n’est vécue. L’explosion commence juste après la mort. Ce qui précède n’est que le grésillement de la mèche. »

Le volume Quarto dédié à l’auteur, Les différentes régions du ciel, rassemble ses ouvrages les plus importants, du Très-Bas, consacré à saint François d’Assise, en passant par La nuit du cœur, ou encore Pierre, adressé au peintre Pierre Soulages. Une introduction, en forme de textes courts et inédits, est agrémentée de photos. Une phrase : « Tout poème doit avoir la densité d’une cour d’assises à l’instant du verdict. »

L’eau des miroirs, jamais publié, rend les pensées d’une femme, alors qu’elle perd son sang et que la mort approche. Son style fragmentaire est déjà là, avant « la maîtrise du silence, l’inventaire minutieux et comme impersonnel des lumières dans les arbres, sur la terre, dans le ciel. L’effacement ».