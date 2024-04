Tirant Le Blanc, un chevalier marxiste au XVe siècle 

Le chevalier breton Tirant le Blanc, épris de la princesse Carmésine, sillonne les quatre coins du globe pour vanter les louanges de sa bien-aimée. Les péripéties amoureuses et guerrières se succèdent à un rythme haletant, déployant leurs rebondissements aux confins de l'horizon. Des contrées d'Angleterre et de Sicile jusqu'aux terres de Byzance et de Berbérie, ses aventures dessinent un monde résonnant des fracas des armes, des chevauchées endiablées et des gémissements des héros déchus.

Dans cet univers haut en couleur, transformé en une vaste arène de tournois où se mêlent étroitement amour et guerre, des personnages authentiques et passionnés rivalisent de vertu et d'honneur, laissant libre cours à leurs émotions les plus profondes.

Après la redécouverte de Tirant le Blanc par Mario Vargas Llosa dans les années 1960, de nombreuses traductions ont vu le jour en trois langues (et 2 millions d'exemplaires écoulés), à l'exception du français. Ce n'est qu'au début du XXIe siècle que Jean-Marie Barberà propose une traduction à La Pléiade, qui est acceptée puis annulée pour des raisons internes.

Gallimard publia alors une traduction incomplète datant de 1737 dans la collection "Quarto". Barberà finit par publier sa traduction complète et inédite chez Anacharsis en 2003, avec une préface de Vargas Llosa. Aujourd'hui, une édition anniversaire est proposée pour célébrer les 20 ans de la publication de Tirant en France, après cinq siècles d'ignorance d'un chef-d'œuvre universel.

Dans le cadre de la Comédie du livre, une lecture concert, avec mise en voix et lectures de Mélanie Traversier et Claude Faber et Rômulus Gonçalves au théorbe, chant et lectures en catalan. On prendra rendez-vous pour y assister le 13 mai, à 20h salle Molière, Opéra Comédie. (réservations prochainement ici)

Le récit fut monté en opéra, El triomf de Tirant (Le Triomphe de Tirant), en 1992 par le compositeur valencien Amand Blanquer, dont le livret fut écrit par les frères Josep Lluís et Rodolf Sirera. En 2006, le réalisateur Vicente Aranda en fit un film, Tirante el Blanco. El complot de las damas (Tirant le Blanc, le complot des dames).

