Dinan : un trésor historique exposé pour la première fois

Ce Yves Bruslon, qui mourrut le 6 juin 1517, occupa les fonctions de sénéchal de Dinan, maire de Rennes de 1489 à 1499 et fut un conseiller essentiel pour Anne de Bretagne. Ce parchemin, débutant par « Anne par la Grâce de Dieu, Royne de France, Duchesse de Bretaigne » et scellé d'un sceau de cire noire, témoigne de l'importance historique de cette figure.

Ce trésor a été préservé dans une famille de Saint-Judoce pendant plus de cinq siècles. C'est aujourd'hui la propriété de Louis Boüan.

Anne de Bretagne, née en 1477 et décédée en 1514, devient duchesse de Bretagne dès l'âge de 11 ans. Après la mort de son frère, elle devient l'enjeu central de conflits politiques entre la France et le Duché de Bretagne, ce qui la mène à épouser par deux fois des rois de France : Charles VIII et, après son décès, Louis XII.

Elle est la seule femme à avoir été reine de France par deux mariages successifs. Sa vie est marquée par son rôle actif dans les affaires politiques du royaume, mais aussi par sa détermination à maintenir l'indépendance et les privilèges de la Bretagne, illustrée par le traité de mariage qui stipulait que la Bretagne devait rester indépendante en cas de décès de son époux sans héritier.

En tant que mécène des arts et des lettres, Anne de Bretagne a grandement contribué au rayonnement de la Renaissance culturelle en France. Elle a encouragé le développement des arts, commandité de précieux manuscrits enluminés, et favorisé l'essor de l'imprimerie. Son intérêt pour les sciences et les arts s'accompagnait d'un engagement profond dans les questions religieuses et spirituelles de son temps.

Elle a également joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la loi salique en France, affirmant ainsi indirectement son influence sur la succession au trône. Sa mort prématurée en 1514 laisse un héritage culturel et politique important, marquant à la fois la fin de l'autonomie du duché de Bretagne et l'intégration définitive de celui-ci au royaume de France, un héritage qui façonne encore aujourd'hui l'identité bretonne.

Le 7 septembre 1490, à Rennes, Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne, s'engage à rembourser à ses oncles maternels, le roi et la reine de Castille et d'Aragon, les fonds qu'ils ont déboursés pour soutenir la Bretagne dans sa défense contre les assauts du roi de France. Cette promesse est formalisée par une charte officiellement scellée, conservée aux Archives nationales. Domaine Public.

L’exposition Anne de Bretagne et Dinan offre par ailleurs une plongée dans la vie de la duchesse Anne de Bretagne. Elle se base sur les illustrations de David Balade et les textes d’Yveline Féray pour narrer les moments clés de l'existence de la duchesse, allant de sa naissance à son décès, et incluant son éducation, ses unions matrimoniales, ses luttes politiques ainsi que ses visites à Dinan.

Cette exposition est enrichie par une collection d'objets et de documents datant de l'époque d’Anne de Bretagne, tirés des collections patrimoniales de la Ville de Dinan. Parmi ces artefacts, on trouve des coffrets, un avant de coffre, une cuillère, une mesure pour les céréales, des monnaies qui illustrent le quotidien en Bretagne au début du XVIe siècle, ainsi qu’un cardiotaphe et des manuscrits enluminés.

L’entrée à l’exposition est gratuite jusqu'au 27 avril 2024, invitant à découvrir ou redécouvrir une figure majeure de l'histoire bretonne et française.

Crédits photo : LPLT (CC BY-SA 3.0)