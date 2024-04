Art et littérature, à hauteur d’enfants

Dans le cadre de l'exposition “Entre les lignes. Art et littérature” MO.CO. Montpellier Contemporain propose une déclinaison spéciale pour les jeunes visiteurs. Lectures de contes devant les œuvres, ateliers d'écriture créative, visites exploratoires des expositions avec des livres, comptines et activités adaptées aux tout-petits et création de livres personnalisés : à partager gratuitement en famille tout au long du week-end.

A cette occasion, MO.CO. présentera le dispositif artistique pour les 0-3 ans créé par l'artiste Stéphane Kouchian et réalisé en coproduction avec le Réseau des Médiathèques et de la Culture Scientifique de Montpellier Méditerranée Métropole.

Le week-end «Art et littérature. à hauteur d’enfants» s'inscrit dans l'engagement continu du service des publics du MO.CO. Montpellier Contemporain en faveur de l'accessibilité culturelle. Cette initiative s'aligne sur la mission du service des publics qui vise à sensibiliser à la création contemporaine et à la diversité des démarches artistiques, tout en élaborant une offre sans cesse renouvelée pour un public toujours plus large.

En proposant des visites, des ateliers, des rencontres avec des artistes, des cycles de conférences et des formations adaptés à tous les publics, MO.CO. Montpellier Contemporain s'efforce de rendre l'art contemporain accessible à chacun, y compris aux personnes en situation de handicap et aux publics éloignés de la culture.

Le programme complet est disponible ci-dessous :

Crédits photo © Laurent Vilarem