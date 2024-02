Les enquêtes d'Hannah Swensen Tome 10 : Meurtres et choux à la crème

Recettes mortelles pour femme fatale. Il n'y a rien de pire pour Hannah Swensen, pâtissière hors pair et gourmande impénitente, que de devoir se lever le matin par un froid glacial pour aller à la gym. Enfin si, il y a peut-être pire : trouver en arrivant à la salle de sport le corps sans vie d'une des coachs, Ronnie Ward, flottant dans le jacuzzi. Voilà cependant une excuse parfaite pour échapper à sa séance d'exercices, et surtout pour mener une enquête comme les aime notre héroïne. La victime ayant été une incorrigible flirteuse, haïe par la plupart des femmes de Lake Eden, le nombre de suspectes se révèle considérable. Et les hommes ne sont pas en reste : beaucoup d'entre eux, en particulier certains de la police, ayant eu une aventure avec Ronnie, les secrets et les non-dits sont nombreux. Bref, il y a du pain sur la planche pour Hannah, d'autant plus qu'elle doit aussi affronter ses deux prétendants, plus ou moins dignes de confiance dans cette affaire. A la façon des pâtisseries d'Hannah, cette nouvelle enquête pleine de rebondissements est un plaisir de tous les instants. Et pour un bien-être vraiment parfait, rendez-vous à la vingtaine de recettes aussi succulentes que réconfortantes incluses dans ces pages !