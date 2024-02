A Solclair, les humains et les Faes coexistent. Là, au plus profond de la forêt, celui qui cherche bien peut trouver un cercueil de verre. A l'intérieur, un garçon doté de cornes et d'oreilles aussi pointues que des couteaux, est assoupi depuis des générations. Hazel et Ben, frère et soeur, étaient tous les deux amoureux de lui quand ils étaient enfants. Mais le jour où le garçon fae se réveille enfin pour sortir de sa prison de verre, le monde bascule. Petite fille, Hazel aimait prétendre être une chevaleresse, brandissant son épée et réparant les torts. Mais ces jeux d'enfant seront-ils suffisants pour échapper aux trahisons et sauver Solclair du danger qui menace ?