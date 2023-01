France : le marché du livre pèse plus de 4 milliards € en 2022 

Cette année, le Top 10 des meilleures ventes 2022 affiche une bande dessinée qui tient la dragée haute à 9 romans de fiction contemporaine, dont 5 formats poche. Parmi les grands noms, on retrouve des habitués du classement comme Guillaume Musso dont trois titres ont su trouver le chemin des bibliothèques des lecteurs.

En tête des ventes de cette année 2022, toutes catégories confondues, une bande dessinée donc, écoulée à plus de 525.000 exemplaires. Le monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici devance L’affaire Alaska Sander de Joël Dicker qui aura rejoint 432.000 bibliothèques. Suit l’ouvrage du lauréat de l’Académie française Giuliano Da Empoli avec, comme le souligne GfK, « un sursaut des ventes fin décembre » pour atteindre 339.000 tomes vendus. Le mage du Kremlin coiffe Le grand monde de Pierre Lemaitre au poteau (337.000 ex.).

Sandrine Vigroux, responsable GfK Market Intelligence Biens culturels, souligne : « D’un côté, l’offre était en clair recul avec 10 % des références estampillées “Rentrée littéraire” en moins par rapport à 2021, soit le niveau le plus bas depuis 10 ans. De l’autre, des lecteurs au rendez-vous avec un chiffre d’affaires en hausse franche de +6 % à 58,5 millions € [pour le segment Littérature générale, NdR]. »

Un chiffre d'affaire stable

4,3 milliards € de chiffre d’affaires enregistré en 2022, cela place l’année en seconde position des revenus les plus élevés depuis 10 ans, selon les données de GfK Market Intelligence. Ainsi, malgré une année record en 2021 et un contexte économique encore incertain, les acteurs de l’édition peuvent se réjouir du bilan. En rappelant toutefois que ces résultats sont globaux : tous les éditeurs français n'ont pas traversé 2022 sereinement.

« Les Français ont acheté 364 millions de livres neufs imprimés, générant un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros. Si l’activité est en repli par rapport à 2021, la dynamique reste bien supérieure aux références pré-Covid 19, en nombre d’exemplaires vendus (soit +7 %) comme en revenu (+11 %) », décode Sandrine Vigroux, responsable GfK Market Intelligence Biens culturels.

Mettant aux jours les achats des Français et tendances à suivre sur le marché du livre, les résultats de l’étude font état d’un marché qui résiste bien dans un contexte de consommation pourtant morose. Et cette tendance à la hausse n’est pas réservée au marché français puisque les marchés européens étudiés par l’organisme, comme l’Italie ou l’Espagne, affichent une hausse de +19 % de leur CA livre physique.

La fiction en tête des ventes

En tête des ventes, la Littérature générale réaffirme son rôle de pilier du marché : « Les Français ont dépensé 1051 millions € (-2 % vs 2021) pour 87 millions d’exemplaires neufs de romans et essais (-1 %). » Ce sont avant tout les textes de Fiction moderne qui ont la côte, représentant plus de 1 livre acheté sur 10.

Dans cet univers se sont distingués les Romans contemporains (+5 % en volume par rapport à 2021), mais aussi les romans historiques et fantasy (respectivement +26 % et +13 %, mais sur des volumes moindres). La non-fiction a connu un recul de 13 %, n’étant pas portée par l’année électorale. Et la littérature en version originale a, sur la même période, dépassé les millions d’exemplaires vendus dénotant une forte progression (1,2 million, soit +23 % vs 2021).

Le Manga reste le dynamiseur de la section bande dessinée. « En 2022, le manga représente plus de 48 millions d’exemplaires vendus (+2 %) et 1 titre sur 4 parmi les 100 meilleures ventes de l’année. La croissance du marché est concentrée par le shonen », décrypte Casseline Rosello, consultante GfK Market Intelligence livres. La BD de genre, quant à elle, semble avoir atteint un palier.

Les deux segments représentent à eux seuls 1 € dépensé sur 2 pour un livre imprimé neuf en France en 2022. Suivent les univers Jeunesse et Pratique, qui accusent un recul relatif. Ils avaient été galvanisés par le contexte post Covid-19 et pâtissent aujourd’hui des effets de comparaison. Au premier plan, les livres de Cuisine (-18 % en volume vs 2021), Albums (-11 %) et Lecture Jeunesse (-13 %). Toutefois les 2 univers affichent eux aussi leurs seconds CA les plus importants de ces 10 dernières années.

Des tendances à suivre

Se penchant sur les dynamiques à suivre en 2023, les résultats saluent le format poche dont 81 millions d’exemplaires ont été achetés à fin décembre 2022. Et les nouveautés ne sont pas les seuls titres à avoir su séduire, puisque le fonds ancien (+3 ans) résiste bien et présente un CA quasi équivalent par rapport à 2022 (seulement -0,4 %).

L’inflation n’aura pas épargné le marché du livre avec « une progression constatée du prix moyen d’achat de +2 % sur un an et +4 % par rapport à 2019 ». Enfin, rappelons que le mois de décembre concentre à lui seul 16 % du CA du livre 2022, en progression de 3 % par rapport à 2021.

« Le mois de décembre est toujours plus crucial pour les acteurs du secteur Édition, et le Livre confirme sa place de choix dans les cadeaux de fin d’année des Français », appuie finalement Cassline Rosello.

Crédits photo : illustration - Akshay Hallur (CC BY-ND 2.0)

