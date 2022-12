États-Unis : 2022, annus horribilis pour le livre ?

Quand un secteur pèse 26,8 milliards $ de chiffre d’affaires de 2021, comme l’industrie du livre aux États-Unis, ce n’est pas sans influence culturelle dans un État. Pour Julie Bosman du New York Times, le monde du livre dans le pays de Bret Easton Ellis a catégoriquement vécu une année de « bouleversement ».

Censures au pays de la liberté

2022 a d’abord été une nouvelle année de censure des oeuvres aux États-Unis. Sous prétexte de protection des plus jeunes contre la présence néfaste de certains titres, ces vagues d’interdictions ont été portées par des parents d’élèves conservateurs et des groupes de pression. Politiquement, des représentants républicains, gouverneurs, sénateurs et autres candidats à diverses élections se sont emparés de ces affaires.

Selon Elizabeth A. Harris, qui couvre l’édition au New York Times, ces groupes ont souvent réussi à persuader les commissions scolaires et les bibliothèques de supprimer des textes précis. Les cibles les plus fréquentes ont été les ouvrages avec des intrigues sur la race ou le sexe, ou des histoires avec des personnages LGBTQ. Au Tennessee, un conseil scolaire de comté a éliminé le roman graphique sur l’Holocauste d’Art Spiegelman, Maus. Malgré un tollé national, cette décision a été maintenue.

Entre janvier et août 2022, 681 tentatives de censure ont été relevées par l’association des bibliothécaires américains, soit, en moyenne, près de trois tentatives quotidiennes. Ce chiffre ne recouvre que les faits dont l’ALA a eu connaissance, et qu’elle a pu confirmer. Au total, plus de 1600 titres sont concernés par ces tentatives de censure, l’une des caractéristiques inédites de cette déferlante commencée en fin d’année 2021. En 2021, le nombre de tentatives de censure s’élevait à 729 sur l’ensemble de l’année, et le rythme actuel ne laisse prévoir aucun relâchement.

Des ouvrages présents dans les établissements de lecture publique ou au sein des établissements scolaires sont pointés du doigt, parce qu’ils abordent des sujets difficiles comme les violences sexuelles, le racisme, le sexisme et d’autres formes de violences. Diverses lois adoptées dans un certain nombre d’États bannissent à présent des évocations de la sexualité, au prétexte de protéger les enfants.

Pour des millions de familles américaines, en particulier celles à faible revenu, les livres sont généralement empruntés, rarement achetés. Si un ouvrage n’est pas disponible dans une école ou une bibliothèque, les plus jeunes en perdent tout simplement l’accès. Selon Elizabeth A. Harris, les groupes conservateurs sont de plus en plus organisés et mieux financés, mettant en forme des opérations sophistiquées aux niveaux national et local, comme ne montrant aucun signe de fatigue dans leur croisade.

Depuis début décembre, une enquête est instruite par le Bureau des droits civiques du Département fédéral de l’Éducation, après une énième décision d’un district scolaire de retirer des bibliothécaires scolaires les textes traitant de l’orientation sexuelle ou peignant des personnes transgenres. La procédure s’appuie sur le titre IX des amendements sur l’éducation de 1972, qui défend aux écoles de discriminer sur la base du sexe, du genre et de l’orientation sexuelle, a confirmé un porte-parole du Département de l’Éducation.

Du rififi chez les grands éditeurs

En parallèle, le grand groupe HarperCollins fait face à un mouvement social inédit. En juillet de cette année, les employés de la société votaient la grève, conséquence de l’échec des négociations salariales avec leur direction. Quelques mois plus tard, les salariés de la maison d’édition américaine sont toujours mobilisés, faute d’accord.

Julie Bosman évoque « une entreprise qui a invariablement distribué de bas salaires à ses rédacteurs, publicistes, spécialistes du marketing et autres travailleurs, tout en les obligeant à vivre dans la métropole astronomiquement chère de New York. » La question des salaires et de la diversité dans les profils embauchés constituent les raisons principales de la discorde. Une jeune génération d’employés interroge la règle tacite, de longue date ancrée dans le secteur d’après Julie Bosman, selon laquelle les nouveaux arrivants travailleront de longues heures pour des rémunérations inférieures aux partants.

Début décembre, le PDG de la maison d’édition, Brian Murray, a partagé une « lettre ouverte aux auteurs et agents ». Il répond aux soutiens du mouvement, et en profite pour présenter les arguments de l’entreprise. Le conflit est actuellement toujours dans l’impasse.

Un autre mastodonte de l’édition outre-Atlantique, Penguin Random House (PHR), détenu par le groupe Bertelsmann, a de son côté tenté d’intégrer une autre grande structure de l’industrie, Simon & Schuster (S&S), propriété de Paramount Global. PHR est elle-même née d’une fusion en 2013 de Penguin et Random House, créant à l’époque, l’éditeur de livres le plus dominant au monde, et secouant tout le secteur américain.

PDG de Random House depuis 2008 et patron de Penguin Random House au moment de la fondation de ce supergroupe éditorial le 1er juillet 2013, l’Allemand Markus Dohle a été l’importante victime de cette fusion avortée par l’action du département de la Justice. La décision a été rendue par la juge Florence Y. Pan le 31 octobre 2022.

Le groupe Bertelsmann a dû verser 200 millions $ à Paramount Global pour la rupture de l’accord de vente. Ce dernier, toujours désireux de céder S&S, est en recherche d’un acheteur. Le groupe à la montagne entend se concentrer sur ses activités audiovisuelles, et céder ses actifs dans l’édition. Parmi les prétendants à l’acquisition de Simon & Schuster, pour lequel PRH avait mis sur la table 2,18 milliards $, il reste notamment le groupe Lagardère, par l’intermédiaire de sa filiale Hachette Livre. Le groupe HarperCollins, adossé à la multinationale NewsCorp aux États-Unis, pourrait aussi faire une nouvelle offre pour Simon & Schuster.

Pour Julie Bosman, les éditeurs vont néanmoins réfléchir attentivement avant d’envisager une fusion qui sera soumise à l’examen du gouvernement : « L’administration Biden a démontré qu’elle n’avait pas peur du défi », explique-t-elle.

Enfin, plusieurs gros « hits » de l’année ont sous-performé, comme Cette lumière en nous (trad. Karine Lalechère et Julie Sibony), de Michelle Obama, qui a réalisé moins d’un quart des ventes de la seule première semaine de ses mémoires parus en 2018, Devenir (trad. Odile Demange et Isabelle D. Taudière). Son dernier texte a été imprimé en France en novembre chez Flammarion.

Les éditeurs craignent que 2023 ne soit une année des plus turbulentes, avec des angoisses de récession à venir, confie encore la journaliste du New York Times.

