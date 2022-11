Penguin Random House abandonne le rachat de Simon & Schuster

Bertelsmann arrête les frais. Les projets d'extension du géant médiatique allemand ont été stoppés par la justice américaine le 31 octobre 2022, avec la décision rendue par la juge Florence Y. Pan. Cette dernière avait informé son jugement de nombreuses auditions, organisées au coeur de l'été, pour déterminer quelles seraient les conséquences de l'achat du groupe Simon & Schuster par Penguin Random House, propriété de Bertelsmann.

Le groupe dirigé par l'Allemand Thomas Rabe avait bien entendu la possibilité de faire appel de cette décision, et un communiqué annonçait d'ailleurs « un référé contre le verdict », peu de temps après ce dernier. Les jours ont passé, toutefois, et la rumeur enflait : Bertelsmann comptait finalement jeter l'éponge, et l'abandon de l'acquisition a été acté ce 22 novembre.

« Bertelsmann assurera la croissance de Penguin Random House sans Simon & Schuster », annonce un message laconique publié sur le compte Twitter du groupe. Dans un communiqué daté de la veille, le groupe indique que des discussions avec Paramount Global, l'actuel propriétaire de Simon & Schuster, « ont conduit Bertelsmann à revenir sur son projet initial d'appel contre la décision de justice ».

Retour en vente

La décision a toutefois dû coûter à Bertelsmann, et pas seulement au figuré : 200 millions $ seront versés à Paramount Global pour la rupture de l'accord de vente. Pour la suite, Paramount Global, qui n'a pas encore réagi à la nouvelle, remettra sans doute Simon & Schuster sur le marché : en effet, le groupe à la montagne entend se concentrer sur ses activités audiovisuelles, et céder ses actifs dans l'édition.

Tous les regards se tourneront donc vers Hachette Livre et Lagardère. Hachette, qui dispose déjà d'activités sur le sol américain, était entré dans la course lors de l'annonce de la vente de Simon & Schuster, mais n'avait pas réussi à renchérir suffisamment pour tenir tête face à Penguin Random House, l'un des plus puissants groupes éditoriaux du monde.

Celui-ci écarté, Hachette obtient une deuxième chance et revient dans la compétition. En octobre dernier, Arnaud Lagardère avait rappelé que son groupe, qui doit lui-même être racheté par Vincent Bolloré et Vivendi, restait intéressé par cette acquisition.

Dans le cas où la remise en vente de S&S intervenait avant le verdict de la Commission européenne concernant la transaction avec Vivendi, Lagardère indiquait : « Nous ne pourrions pas procéder [à cet achat] en tant qu’équipiers de Vivendi. Mais nous pourrions le faire par nous-mêmes. » Autrement dit, le groupe n'hésiterait pas à retenter l'acquisition. Signalons que l'échec de l'acquisition pourrait peser sur la décision de la Commission européenne sur le cas Vivendi/Lagardère, qui sera rendue le 30 novembre prochain.

Victoire sur la concentration ?

Pour revenir à la situation américaine, l'administration Biden sort pour l'instant grandie de la procédure, avec cette victoire en justice face à un conglomérat, étranger qui plus est.

Le ministère de la Justice américain avait en effet contesté le rachat de Simon & Schuster par Penguin Random House en mettant en avant des craintes pour la concurrence sur le marché de l'édition. L'un des principaux arguments du pouvoir fédéral portait sur les avances versées aux auteurs, qui risquaient d'après lui de souffrir d'un manque de concurrents capables de s'aligner sur les offres de PRH.

Ce dernier aurait ainsi eu toute latitude pour surenchérir et remporter de potentiels best-sellers, mais surtout pour faire baisser les montants des avances les plus importantes — ce point semblait le plus inquiétant aux yeux du ministère de la Justice. Au cœur de l'été, des responsables de groupes éditoriaux, des éditeurs, des agents et même quelques auteurs, dont Stephen King, s'étaient exprimés sur ce sujet.

En cas d'achat réussi, Penguin Random House aurait surtout cumulé plus de 25 % du volume total des livres publiés annuellement aux États-Unis.

Avec des bénéfices de 2,3 milliards $ (un peu plus que le prix proposé pour Simon & Schuster, 2,2 milliards $) et un chiffre d'affaires de 18,7 milliards $ en 2021 — le meilleur bilan annuel de son histoire —, le groupe Bertelsmann reste à l'abri, malgré cette acquisition ratée. D'ailleurs, le communiqué du groupe promet une croissance « organique et grâce à d'autres acquisitions »...

Photographie : le siège new-yorkais de Simon & Schuster, en 2021 (ajay_suresh, CC BY 2.0)