Le dessinateur Midam (Kid Paddle) visé par une plainte pour viol

L'auteur des séries de bandes dessinées Kid Paddle et Game Over, publiées par Dupuis, MAD Fabrik ou Glénat, a été convoqué par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour répondre d'une accusation de viol formulée à son encontre en 2021.

La plaignante, consultante en communication, pointe des faits qui se seraient déroulés en 2021 au domicile de l'auteur : elle décrit une relation sexuelle non consentie, en précisant avoir perdu connaissance avant d'avoir été forcée par Midam, à plusieurs reprises au cours de la nuit, rapporte The Huffington Post.

Elle aurait pu quitter le domicile de l'auteur vers 5h du matin, et aurait porté plainte quelques semaines plus tard. « Mon client n’est pas un aventurier du sexe. Il n’avait plus eu de relation sexuelle depuis un temps. Il l’a draguée. Elle et lui avaient bu. Nous sommes ici dans une relation entre adultes. La soirée se terminant, et alors qu’ils se retrouvaient à deux, ils se sont embrassés. Il a proposé la chambre d’ami, ce qu’elle a refusé. Elle voulait dormir avec lui », a souligné Laurent Kennes, l'avocat de Midam.

Dans les colonnes du quotidien belge La Libre, l'accusé s'est dit « choqué d’apprendre l’existence d’une plainte à mon encontre via la presse. Je n’en avais pas connaissance et je ne comprends pas ce qu’on pourrait me reprocher et je suis serein. »

La chambre du conseil, juridiction du tribunal de première instance qui prononce le non-lieu ou le renvoi devant une cour, a préféré cette dernière option pour la plainte visant Midam. Il comparaitra prochainement devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Photographie : Midam, en 2017 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)