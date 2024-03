Le groupe Lemaitre rachète Ligaran et bascule chez Dilisco

« Le rachat des éditions Ligaran est parfaitement complémentaire avec nos activités digitales existantes. Nous travaillions avec l’équipe de Ligaran depuis plusieurs années et la reprise s’est faite très naturellement », assure Thibault Léonard, fondateur du groupe éditorial. En pratique, les 4500 titres de la maison d’édition seront versés au catalogue du groupe et permettront de nouveaux développements dans l’offre digitale existante.

Cet investissement soutiendra le développement de Primento, l’activité de distribution de livres numériques du groupe éditorial qui connaît une croissance soutenue. « Le renforcement de notre équipe et les investissements IT réalisés ces 18 derniers mois commencent à avoir un impact positif sur notre activité », précise-t-il.

En parallèle, l’éditeur souligne « la complexité liée aux conditions de la reprise » de Renaissance du livre, effectuée voilà six mois, mais assure voir « le bout du tunnel ». Même si « cette opération de sauvetage ne sera clairement jamais rentable pour nous », elle garantit que les titres seront préservés – et non retirés de la vente pour finir pilonnés. À partir du 1er avril 2024, toute la distribution et diffusion des livres de Mardaga et de la Renaissance sera géré par Dilisco (groupe Albin Michel).

Une fois les activités de Renaissance pleinement intégrées, la production de livres imprimés représentera un peu moins de 20 % du chiffre d’affaires. Ainsi, la société choisit de mettre en pause ses nouvelles publications papier et accent sur le digital et la promotion du catalogue existant. Cela se traduira par une réduction drastique des nouveautés papier dans les prochaines années.

« Nous constatons que nos nouveautés publiées en 2023 au format papier n’ont représenté que 5 % de nos ventes totales », analyse le fondateur, mais ont pesé pour 40 % des charges. « Pourtant, depuis 2017 nous n’avons cessé de nous réinventer et d’adapter notre ligne éditoriale aux évolutions du marché. C’est pour cette raison que nous avons décidé de réduire très fortement le nombre de nouveautés publiées chez Mardaga dès début 2025. »

En publiant moins, Lemaitre réaffectera les moyens vers le soutien commercial et la promotion des livres déjà présents en librairie. La direction de l’entreprise recentrera enfin ses investissements dans le développement de projets digitaux, avec, notamment, une possible chaîne de podcasts.