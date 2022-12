Texas : une enquête fédérale ouverte après la censure de plusieurs livres

Cette enquête est la première instruction de ce type liée au mouvement national de censure des livres qui sévit aux États-Unis depuis plus d'un an. L’ACLU a déposé une plainte en juillet dernier, accusant le district de Granbury d’avoir enfreint une loi fédérale interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et le sexe.

La procédure s’appuie sur le titre IX des amendements sur l’éducation de 1972, qui défend aux écoles de discriminer sur la base du sexe, du genre et de l’orientation sexuelle, a confirmé un porte-parole du département de l’Éducation.

« Votre existence est une honte »

Le surintendant ayant ordonné ces retraits, Jeremy Glenn, a déclaré aux bibliothécaires en janvier dernier, selon un enregistrement récupéré par NBC News, notamment : « Je reconnais qu’il y a des hommes qui pensent qu’ils sont des femmes et il y a des femmes qui pensent qu’ils sont des hommes. Je n’ai aucun problème avec ce que les gens veulent croire, mais il n’y a pas de place pour cela dans nos bibliothèques. » Et d’ajouter qu’il pointait avant tout les « transgenres, les LGBTQ et le sexe — la sexualité — dans les livres ».

Dans un district, le surintendant est chargé de gérer les opérations quotidiennes, de préparer et de diriger le budget, d’organiser l’administration centrale ou encore de s’assurer que la réussite et les progrès des étudiants restent un objectif. Il est choisi par la commission scolaire.

Chloe Kempf, une avocate de l’ACLU, réagit : « Ces commentaires [de Jeremy Glenn], combinés aux suppressions de livres, envoient un message aux étudiants LGBTQ des districts : vous n’êtes pas les bienvenus. Votre existence est une honte. Elle devrait être censurée. »

Lou Whiting, élève non binaire à la Granbury High School âgé de 17 ans, a confié que les paroles enregistrées de Jeremy Glenn les faisaient se sentir en danger et rejetés. Whiting a notamment aidé à organiser des manifestations étudiantes contre les retraits de livres.

Dans une déclaration antérieure, le district a affirmé qu’il s’engageait à soutenir les étudiants de tous horizons, tout en expliquant que « les valeurs de notre communauté se refléteront toujours dans nos écoles ». Si l’enquête confirme les violations des droits des élèves dans les établissements scolaires de Granbury, le Bureau des droits civiques pourra exiger que le district modifie sa politique, se soumette à une surveillance fédérale, ou encore qu’il mette en œuvre des programmes de formation à la diversité et à l’inclusion.

Plusieurs juristes interrogés par ProPublica ont déclaré que la décision du ministère de l’Éducation d’ouvrir une enquête à Granbury est importante, car elle pourrait installer l’idée que les retraits de livres peuvent créer un environnement hostile pour certains élèves et étudiants. Et ainsi freiner le mouvement de censure qui s'installe aux États-Unis.

Poussé par certains parents

Cette décision du surintendant s’inscrit en réalité dans une mobilisation portée par certains parents conservateurs de Granbury. Ces derniers font pression sur le district depuis plusieurs mois, notamment par des plaintes, afin de faire retirer les livres contenant des thèmes LGBTQ ou des descriptions sexuelles. Sur les 80 titres, environ, que ces militants souhaitent interdire, 3 sur 5 présentent des personnages ou des thèmes LGBTQ, selon une étude de Rated Books.

En 2021, les électeurs de Granbury ont élu deux membres du conseil scolaire qui ont fait campagne contre les programmes scolaires et les titres des bibliothèques qualifiés de « pro LGBTQ ». Des listes d’oeuvres qui traitaient de sujets LGBTQ, ou avec les mots « gay », « trans » et « genre » mis en évidence dans les descriptions de livres, ont par la suite été établies.

En janvier dernier, 130 titres, dont la plupart présentaient des personnages ou des thèmes LGBTQ, ont été retirés de bibliothèques scolaires. Quelques jours avant, le surintendant annonçait aux bibliothécaires que le nouveau conseil scolaire était « très, très conservateur » et que tout employé ayant des opinions politiques différentes devrait « mieux les cacher »...

Après qu’un comité d’examen bénévole a voté pour replacer tous les ouvrages à l'exception de quelques-uns, deux membres mécontents ont déposé un rapport de police en mai accusant les employés du district de fournir de la « pornographie » aux enfants. Une enquête criminelle a été déclenchée et est en cours.

L’Amérique de 2022 censure volontiers, prétextant une protection des plus jeunes contre l’influence néfaste de certains titres. Portée, à l’origine, par des parents d’élèves conservateurs et des groupes de pression, elle a été politisée par des représentants républicains, gouverneurs, sénateurs et autres candidats à diverses élections.

Entre janvier et août 2022, 681 tentatives de censure ont été relevées par l'association des bibliothécaires américains, soit, en moyenne, près de trois tentatives quotidiennes. Ce chiffre ne recouvre que les faits dont l’ALA a eu connaissance, et qu’elle a pu confirmer.

Au total, plus de 1600 titres sont concernés par ces tentatives de censure, l’une des caractéristiques inédites de cette déferlante commencée en fin d’année 2021. En 2021, le nombre de tentatives de censure s’élevait à 729 sur l’ensemble de l’année, et le rythme actuel ne laisse prévoir aucun relâchement.

Les livres et les bibliothèques sont les principales cibles de cette vague de censure. Des ouvrages présents dans les établissements de lecture publique ou au sein des établissements scolaires sont pointés du doigt, parce qu’ils abordent des sujets difficiles comme les violences sexuelles, le racisme, le sexisme et d’autres formes de violences. Diverses lois adoptées dans un certain nombre d’États bannissent des évocations de la sexualité, au prétexte de protéger les enfants.

Crédits photo : Manifestation à Atlanta, en février 2022 (John Ramspott, CC BY 2.0)

