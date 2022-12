Face à une grève historique, le PDG de HarperCollins répond

« Nous vous devons une réponse », explique-t-il à destination des écrivains et agents qui ont publié des déclarations en appui du syndicat United Auto Workers (UAW), lequel représente les grévistes. Pour justifier l’absence d’accord trouvé avec les employés, il précise que HarperCollins a proposé un salaire de départ plus élevé que tout autre éditeur de New York, et, plus globalement, une « structure de rémunération juste et raisonnable ».

Selon les représentants syndicaux, un point d’achoppement dans les négociations a porté sur les salaires et les avantages sociaux. Les échanges, démarrés en décembre 2021, ont tourné autour des réévaluations des montants, des prestations de congé familial, mais également d'une diversification du personnel ou d'une protection syndicale renforcée.

HarperCollins a également proposé, toujours selon les dires de Brian Murray, « six semaines et demie de congés payés à tous les employés à temps plein, augmentant avec l’ancienneté, quatre semaines de travail de n’importe où, des heures supplémentaires pour les plus qualifiés, et d'avantages de mesures pour le bien-être général des salariés ».

Il ajoute que, depuis le dernier accord avec le syndicat, HarperCollins a « augmenté les salaires de base de 25 % sur environ trois ans », outre des revalorisations au mérite pour tous les employés.

Les négociations entre HarperCollins et le syndicat concerneraient enfin la mise en place d’une clause de sécurité syndicale qui serait inscrite dans leur contrat avec l’entreprise, dévoile Brian Murray. Selon le PDG, les employés représentés par l’United Auto Workers devront alors s’acquitter de « substantielles » cotisations, « y compris toute personne susceptible d’être embauchée ultérieurement dans un emploi syndiqué ». La clause obligerait HarperCollins, à la demande de l’UAW, à « licencier tout salarié qui ne lui paie pas ses cotisations ».

« La dynamique du marché de l’édition »

En outre, le président affirme que le syndicat ne prenait pas assez en compte, dans leurs exigences « nombreuses et de grande envergure », « la dynamique du marché de l’industrie de l’édition », comme la « responsabilité de répondre aux demandes financières de toutes les parties prenantes commerciales, y compris tous les employés, auteurs et libraires ».

Pour appuyer ses dires, il se fonde sur les données de l’Association of American Publishers (AAP), qui présente une diminution de 3,3 % des ventes du secteur entre janvier et septembre 2022, par rapport à la même période de l'année précédente. HarperCollins a annoncé de son côté un recul de 11 % de ses revenus pour le trimestre se terminant le 30 septembre, après deux années de croissance. Pour la même période, les bénéfices de l’entreprise auraient chuté de 54 %.

En octobre, HarperCollins a supprimé plusieurs postes, sans dévoiler le volume exact, afin de réduire ses coûts. United Auto Workers dénonce la suppression de six postes occupés par des membres du syndicat. En réaction, l'UAW a déposé une plainte pour pratique déloyale auprès du Conseil national des relations du travail américain.

Brian Murray l’affirme : « Il est décourageant que l’UAW ait choisi de déformer l’état des négociations par le biais de publications sur les réseaux sociaux, alors qu’en réalité, l’entreprise a proposé aux dirigeants syndicaux de se réunir à nouveau avant le début de la grève. » Ce dernier a néanmoins encore espoir qu’un accord « équitable pour les employés et l’entreprise » soit trouvé.

Pour Olga Brudastova, présidente de l’UAW, cette lettre ouverte montre que HarperCollins a « une fois de plus tenté de contourner l’Union, et choisit des chiffres et des faits pour servir leur argument selon lequel la grève est injustifiée ».

Pour cette dernière, c’est la proposition globale qui a été rejetée, et non des éléments précis comme la sécurité syndicale : « Une revendication qui ne leur coûte rien et qui reçoit un soutien écrasant de la part de nos membres. »

Crédits photo : capture d’écran