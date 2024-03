Dans le monde, des marchés du livre à la merci des prix

Cette étude présentée par GfK Entertainment et Nielsen BookData vient préciser une précédente mouture, dévoilée en octobre dernier, qui ne prenait en compte que la première partie de 2023. Cette fois, toute l'année passée a été examinée par les panélistes, pour un bilan dont les conclusions ne sont pas franchement différentes.

Ainsi, 12 pays sur les 16 étudiés affichent des chiffres d'affaires en hausse sur le marché du livre, dont 8 pays d'Europe. France (+ 1,5 %), Espagne (+ 4,6 %), Italie (+ 3,4 %) en font partie, et cette croissance s'étend à d'autres régions du monde. Le Mexique affiche la hausse la plus spectaculaire, à 11,4 %, devant la région flamande de la Belgique (9,4 %) et l'Inde (7,1 %).

Parmi les quelques pays en berne, la Nouvelle-Zélande, à -5,4 %, l'Australie, à -2,1 %, ou encore la Suisse (-1,3 %) et la Région wallonne de la Belgique (-1,2 %).

Les chiffres d'affaires des marchés du livre dans le monde en 2023 (GfK/Nielsen)

Le couple désormais bien connu est de retour : la hausse du chiffre d'affaires, en 2023, va rarement sans une inflation galopante, et des livres généralement plus chers. Ils ont particulièrement pris du volume en Afrique du Sud (+9,6 % en moyenne), au Brésil (7,7 %), en Belgique/Flandre (7,1 %) et au Royaume-Uni (6,6 %). Seule l'Australie voit le prix moyen des ouvrages reculer, de 0,4 % seulement, toutefois.

L'habituel phénomène s'observe donc, en cette année 2023 si particulière : les ventes, en volume, sont en recul dans la plupart des territoires, mais ces ventes moindres sont compensées par l'inflation des prix. Les chiffres d'affaires se retrouvent ainsi supérieurs à ceux de l'année précédente...

GfK et Nielsen illustrent cette situation avec le cas de l'Afrique du Sud, où les volumes de ventes ont reculé de 7,7 %. « Grâce » à une inflation de 9,6 %, le chiffre d'affaires s'établit en hausse de 1,2 %. Difficile de se réjouir de l'équation, qui pourrait éloigner une partie des lecteurs et lectrices des achats de livres neufs...

Les volumes de ventes dans le monde, en 2023 (GfK/Nielsen)

Parmi les tendances notables de cette année 2023, GfK et Nielsen relèvent le carton de Spare, les Mémoires du Prince Harry (Le Suppléant, traduit par Nathalie Bru et Santiago Artozqui, Fayard), mais aussi de Jamais plus de Colleen Hoover (traduit par Pauline Vidal, Hugo Romans). Moins attendu, La psychologie de l'argent, de Morgan Housel (traduit par Elise Roy, Éditions Valor), a également été plébiscité, tout comme Astérix et l'Iris blanc, de Fabcaro et Didier Conrad, qui a conquis en France, mais aussi en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas.

