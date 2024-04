Bientôt, une nouvelle direction pour l'Enssib

Grand établissement installé à Villeurbanne, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques assure la formation initiale des conservateurs et des bibliothécaires de l'État, mais intervient aussi pour remplir une mission de formation continue, tout au long de la vie professionnelle des bibliothécaires.

L'Enssib est aussi le foyer de deux équipes de recherche, Elico et le Centre Gabriel Naudé, et conduit des travaux qui portent particulièrement sur les sciences de l'information. Elle est bien entendu dotée d'une bibliothèque, laquelle abrite des collections de référence sur les métiers des bibliothèques, des archives et de la documentation, ainsi que sur l’histoire du livre.

Citons aussi le service de réponses à la demande « Questions ? Réponses ! », qui fournit des explications fiables et sourcées sur les notions liées aux bibliothèques et aux sciences de l'information, gratuitement et pour tous et toutes.

La personne retenue pour assurer la direction de l'Enssib disposera « d'une bonne connaissance du monde de la documentation, de l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'information scientifique et technique », indique le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Il sera aussi nécessaire de faire valoir « une aptitude au management et à la conduite du changement, traduite par une ou plusieurs expériences réussies ». La fiche de poste complète est accessible à cette adresse.

Depuis 2019, l'Enssib est dirigée par Nathalie Marcerou-Ramel, conservatrice générale des bibliothèques, auparavant directrice des études et des stages de l'établissement. Elle succédait à Yves Alix, en poste depuis 2015.

Photographie : l'Enssib, à Villeurbanne (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)