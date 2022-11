Les éditeurs des pays couverts par l'OMPI pèsent 72,5 milliards €

Le déploiement des vaccins à l'échelle mondiale a permis une reprise de l'économie internationale, qui a augmenté d'environ 6 % en 2021. La plupart des pays, pour lesquels les données 2020 et 2021 sont disponibles, ont déclaré, pour le secteur de l'édition, des revenus plus élevés en 2021 que l'année précédente.

Ces chiffres rendent compte des revenus des ventes et des licences qui couvrent les divisions du commerce et de l'éducation de 22 États, plus un 23e qui a transmis uniquement les recettes du secteur du commerce. Pour la plupart des pays, les répondants ont été les associations nationales d'éditeurs.

Cette enquête annuelle a été lancée en 2017 dans le cadre d'une collaboration entre l'OMPI et l'Association internationale des éditeurs (IPA). L'organisme annonce cette année avoir renforcé sa coopération avec le Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), qui fournit des données pour plusieurs nations d'Amérique latine et des Caraïbes, et la Fédération des éditeurs européens (FEE), afin d'étendre la couverture géographique de l’étude et d'améliorer la justesse des chiffres.

Près de 110.000 titres signalés, parus en France

Sur ces 71,6 milliards $ générés en 2021 par l'industrie de l'édition des pays concernés, Les États-Unis enregistrent le plus gros chiffre d'affaires avec 26,8 milliards $, bien loin devant l'Allemagne et le Japon avec respectivement 11,4 milliards $ et 11,3 milliards $. Plus éloigné encore, le Royaume-Uni avec 5,4 milliards $, puis l'Italie et ses 4,1 milliards $. En 6e position, la France présente 3,5 milliards $ engendrés par le secteur.

Des résultats qui contrastent avec 2020, où un nombre considérable d’États avaient enregistré des baisses de revenus en comparaison de l'année précédente.

Tableau 1. Revenus totaux de l'industrie de l'édition provenant des ventes et des licences,

couvrant les secteurs du commerce et de l'éducation (millions US Dollar), 2021.

En termes de croissance, c'est le Portugal qui connaît la plus belle progression avec un +15,3 %. La France offre également un joli bilan avec +12,5 %. Parmi les cinq premiers pays, les États-Unis et l'Italie sortent de l'année dernière avec respectivement +13,6 % et +12,2 %. Plus faible, le Japon, avec +7,5 %, le Royaume-Uni et son +5,1 %, et enfin l'Allemagne avec +3,5 %. Mention spéciale à la Finlande avec +11,7 %, et la Turquie avec +10,8%.

Au sujet des titres publiés, la France compte parmi les quatre nations ayant édité en 2021 plus de 100.000 ouvrages pour le commerce et le secteur éducatif. Manque néanmoins dans ce tableau de 29 pays, les chiffres des États-Unis. Le Royaume-Uni a signalé un total combiné de 167.267 livres, suivi du Brésil (140.187) et de l'Italie (135.126).

Au regard des chiffres de 2020, la France a augmenté de 12,5% son nombre de publications, la plaçant au premier rang des 26 États étudiés, devant le Brésil (+10 %), l'Italie (+7,3 %) et la Turquie (+6,9 %). En revanche, le Royaume-Uni a connu une diminution significative de 10 %.

Tableau 2. Nombre total de titres publiés couvrant le commerce et secteurs éducatifs, 2021.

Le numérique en croissance

Le rapport rend également compte de la croissance de l'édition numérique globale, en s'appuyant sur les données de 15 pays. Dans trois pays, le Japon, la Finlande et la Suède, la part du numérique dans le chiffre d'affaires des éditeurs nationaux s'élève à respectivement 37,8 %, 33,2 % et 32,9 %. Le plus faible taux revient au Brésil avec 3 % dans le chiffre d'affaires du secteur.

Pour les ventes en ligne, disponibles pour 14 nations, le Royaume-Uni se détache avec 67,6 % du chiffre d'affaires du secteur provenant de la vente en ligne en 2021, suivi de la Finlande (35,1 %), de la Suède (38,4 %), de la Turquie (36,0 %) et des États-Unis (33,3 %). En revanche, si ces chiffres restent élevés, cette part a diminué en 2021 pour les États-Unis, le Royaume-Uni et la Turquie.

Enfin, sur les 18 États qui ont communiqué leurs données sur le nombre de titres publiés par format (imprimé, numérique et audio), le rapport met en évidence les chiffres importants de 65,9 % au Brésil, 62 % en Finlande et 55 % pour la Suède, pour la part des titres au format numérique/audio. La Croatie présente le score le plus bas, avec 2,1 %.

Au niveau européen, la FEE signale, par l'entremise du Syndicat national de l'édition (SNE), que 2021 fût une année exceptionnelle pour le secteur, avec un chiffre d’affaires net de 23,6 milliards €, soit 37-38 milliards € en prix public de vente. En 2022, l'association constate un recul des ventes en ligne au profit des ventes en librairie.

