Démission de Markus Dohle, le PDG de Penguin Random House

Le départ d'une figure historique de Penguin Random House : la maison-mère, Bertelsmann, fait état de la démission du PDG et de son remplacement par Nihar Malaviya, présidente et responsable des opérations de la filiale Penguin Random House US. Celle-ci assurera l'intérim pour une durée encore indéterminée.

Les messages qui accompagnent le communiqué de Bertelsmann sont assez consensuels, évidemment. Christoph Mohn, qui siège au conseil d'administration de Bertelsmann, indique ainsi regretter « la décision de Markus Dohle relative à son départ de Bertelsmann et de PRH. Il a réussi à mettre la croissance et la rentabilité au cœur de Penguin Random House. Sous sa présidence, notre filiale éditoriale a plus que doublé son chiffre d'affaires et quintuplé ses bénéfices. »

Et de poursuivre : « Si notre groupe éditorial international est en si bonne position sur le marché, c'est largement grâce à Markus Dohle. » Les employés apprécieront...

Le principal intéressé, dans son propre commentaire, en révèle toutefois un peu plus : « Dans la foulée de la décision américaine concernant la fusion de Penguin Random House et Simon & Schuster, j'ai décidé, après près de 15 années de présence au comité exécutif de Bertelsmann et à la tête de notre activité d'édition, de céder ma place pour le prochain chapitre de Penguin Random House. »

Le torpillage du projet de rachat de Simon & Schuster par la justice américaine aura donc pour conséquence collatérale le départ du PDG. Si le communiqué ne mentionne aucun montant, cette démission, qui s'effectue « dans les meilleures conditions mutuelles », s'accompagne sans doute de fameuses gratifications...

Photographie : Markus Dohle (Penguin Random House)