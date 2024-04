Aucun propos répréhensible”, selon l'éditeur de Transmania 

Quelques jours après la parution de Transmania, présenté par l'éditeur comme une « enquête fouillée sur les dérives de l’idéologie transgenre » par Dora Moutot et Marguerite Stern, l'ouvrage recevait un coup de projecteur bienvenu, grâce à une polémique autour d'une campagne d'affichage.

L'entreprise d'affichage public JCDecaux avait en effet installé des publicités dans la capitale, avant que plusieurs plaintes, notamment une émanant du premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, ne fasse reconsidérer la publicité à la société. Celle-ci allait à l'encontre de leur « Charte de la déontologie de la communication extérieure », a-t-elle indiqué, sans plus de précisions.

Dora Moutot et Marguerite Stern, les deux autrices réputées proches de l'extrême droite, ont choisi une maison d'édition particulièrement sulfureuse : Magnus, héritière des disparues éditions Ring. Derrière cette structure, Laura Magné, qui avait justement fait ses armes chez Ring, mais aussi Laurent Obertone, un des auteurs favoris de l'extrême droite depuis La France Orange mécanique, en 2013.

Moutot et Stern se désignent comme des « femellistes », un terme qu'elles expliquent avoir créé en réaction aux revendications des personnes transgenres : « Selon certains médias, universitaires, militants, personnalités politiques et institutions, être une femme serait désormais un ressenti et non une réalité biologique », affirment-elles sur leur site, pointant « l’hypocrisie ambiante » et « une époque absurde ».

Transmania s'inscrit dans ce même mouvement, avec comme cible « l’un des plus gros casses conceptuels du siècle » et une « idéologie transgenre [...] en train de s’infiltrer dans toutes les sphères de la société ».

Un discours largement diffusé

Les 1189 exemplaires vendus de Transmania (donnée Edistat, ce 29 avril) rendent compte d'un engouement somme toute mesuré pour une enquête dévoilant « un projet politique néfaste qui s’apprête à bouleverser notre rapport au réel »... Le magazine Têtu a passé en revue la publication, dans un article assez éloquent.

Et difficile de crier à la censure du titre, même après l'épisode du retrait des publicités. Celui-ci a en effet déclenché une vague d'invitations et de mises en avant au sein des médias de l'extrême droite ou proche des idées de cette dernière, depuis Le Figaro jusqu'à Boulevard Voltaire, du Journal du Dimanche à Europe 1, en passant par Valeurs actuelles ou encore CNEWS.

L'organisation non gouvernementale SOS Homophobie déplore la diffusion du discours des deux autrices, et a annoncé avoir porté plainte contre ces dernières, le 20 avril 2024.

Contactée, l'organisation n'a pas encore répondu à nos demandes de précisions. La procédure fait suite à une autre, portée par les associations SOS homophobie, déjà, et Mousse, mais aussi la maire de Tilloy-lez-Marchiennes (Nord) Marie Cau et le journaliste Hanneli Escurier. Cette plainte antérieure, qui remonte à février 2023, qualifie d'« injures publiques envers une personne à raison de son identité de genre » et de « provocation publique à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe » des propos tenus par Dora Moutot sur son compte Instagram, puis sur France 2, le 15 octobre 2022.

« L’injure discriminatoire frappe son destinataire, car elle lui rappelle le rejet dont il est l’objet au sein de la société. […] Alors lorsque Dora Moutot déclare qu’Hanneli Escurier est “une femme transidentifiée” et que Marie Cau est “un homme transféminin”, elle frappe précisément là où cela blesse. Elle nie leur existence en tant que personne transgenre dans une société encore largement transphobe », cite notamment la plainte, selon Libération.

Diane Ouvry, qui fut attachée de presse des éditions Ring et assure la promotion des Éditions Magnus et de l'animateur reconverti dans la politique Éric Zemmour, estime que la plainte de SOS Homophobie constitue « une énième illustration de la judiciarisation du débat public et nous le regrettons ». Elle indique encore, par email : « Quand on ne peut pas attaquer le message, on attaque le messager. Le livre est sorti depuis 15 jours et aucun de ses détracteurs n’a pu, sur le fond, contester le contenu de ce livre. »

Selon elle, les « attaques » subies prouvent que « le phénomène de transmania que dénonce ce livre existe bien ». La maison d'édition aurait assuré, via des avocats, une relecture de l'ouvrage, qui ne contiendrait « aucun propos répréhensible selon eux ». La maison d'édition n'a reçu aucune plainte de SOS Homophobie, rapporte Diane Ouvry : « Il me semble qu’ils ont annoncé porter plainte le mois prochain. Avoir besoin d’un mois pour pour porter plainte prouve bien qu’il est difficile de trouver quelque chose d’illégal dans ce livre. »

Photographie : Drapeau transgenre, à Londres (Foreign and Commonwealth Office, CC BY 2.0)